از ابتدای سال جاری ۴۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار برای نیاز‌های مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای سال جاری تا ۲۵ آذرماه در مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار برای نیاز‌های مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۹ میلیارد دلار مربوط به کالا‌های اساسی و دارو است.

علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است..

بر اساس این گزارش ۳۱ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار نیز به واردات کالا‌های تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.

• صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار

• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار

• ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار

• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار

• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۱۵۷ میلیون دلار

• منسوجات و پوشاک: ۷۸۰ میلیون دلار

• سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار.

همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم ۱ میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تأمین شده است.

برچسب ها: ارز واردات ، تامین ارز
خبرهای مرتبط
ترکیب کالا‌ها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله مشخص شد
۴۱.۳ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد/ تامین ارز صنایع از ۳۰ میلیارد دلار گذشت
تامین ارز واردات از ۴۰.۸ میلیارد دلار گذشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد/ تداوم اعمال مدیریت فشار آب
قیمت هرکیلو آجیل شب یلدا یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان
عرضه خودروهای وارداتی در نیمه دوم سال افزایش یافته است + فیلم
قیمت هر کیلو مرغ به ۱۷۰ هزارتومان رسید
اسنپ بک فقط یک عبارت تحریمی در حوزه بنادر است+ فیلم
کنترل دمای هوای ادارات تمامی استان‌های کشور +فیلم
انتشار همزمان رشد نقدینگی و پایه پولی در انتظار بسته شدن ترازنامه بانک مرکزی
تصویب طرح ۱۷ بندی بین دستگاه‌های اقتصادی/ امید جدی به بازار سرمایه
مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه‌ها با ۱۹۹ تماس بگیرند
ایران را به جایگاه هاب لجستیک و ترانزیت بازمی‌گردانیم
آخرین اخبار
بانک مرکزی: برای واردات کالا در مقابل صادرات از سوی وزاتخانه‌ها محدودیت ایجاد نشود
تولید بتن سبز در دستور کار قرار گرفت /تولید ۳۲۰ کیلوگرم دی اکسید کربن در هر متر مکعب بتن
برنامه‌های بزرگ برای پیک برق تابستان ۱۴۰۵/بیش از ۲۴ درصد ظرفیت خازن تهران افزایش یافت+ فیلم
کامیون‌های نسل قدیم باید از رده خارج شوند/ ۲۵ درصد از تصادفات مربوط به ناوگان عمومی است+ فیلم
ایران کلینیک؛ وقتی آموزش تخصصی به یک ضرورت ملی تبدیل می‌شود
ادامه بی‌وقفه طرح‌های مدیریت خشکسالی/ افزایش چشمگیر عملیات نشت‌یابی شبکه
مطالبات ۴۰ میلیون دلاری سایپا از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت/ تولید ۲۵۰۰ دستگاه کامیون تا پایان سال+ فیلم
انسداد محور چالوس به دلیل انجام عملیات کارگاهی
کمبود مقطعی شیر خام با مدیریت صادرات و تأمین نهاده‌ها در حال رفع است
توقف شماره‌گذاری خودرو‌های که امتیاز لازم را از مرکز تست تصادف دریافت نکنند+ فیلم
میوه شب یلدا با قیمت متعادل عرضه می‌شود
اسنپ بک فقط یک عبارت تحریمی در حوزه بنادر است+ فیلم
اتصال ریلی رشت_ آستارا تا دو سال آینده
ایران را به جایگاه هاب لجستیک و ترانزیت بازمی‌گردانیم
بهبود ۴۰ میلیمتری متوسط بارش کشور
پرشدگی ۳۳ درصدی سدها/ خسارتی به تأسیسات آبی و سد‌ها وارد نشد
مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه‌ها با ۱۹۹ تماس بگیرند
بدهی برق مترو به ۳۰۰ میلیارد تومان رسید/ شناسایی ۳۵۰ هزار ساختمان برای تولید برق خورشیدی
کنترل دمای هوای ادارات تمامی استان‌های کشور +فیلم
تصویب طرح ۱۷ بندی بین دستگاه‌های اقتصادی/ امید جدی به بازار سرمایه
عرضه خودروهای وارداتی در نیمه دوم سال افزایش یافته است + فیلم
بورس وارد مرحله تثبیت شده است
انتشار همزمان رشد نقدینگی و پایه پولی در انتظار بسته شدن ترازنامه بانک مرکزی
قیمت هر کیلو مرغ به ۱۷۰ هزارتومان رسید
قیمت هرکیلو آجیل شب یلدا یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان
تأمین مالی؛ حلقه مفقوده تعادل پایدار بازار مسکن/ ۶.۵ میلیون متقاضی مسکن چشم انتظار تحویل واحد
پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد/ تداوم اعمال مدیریت فشار آب
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور تا اواسط هفته آینده
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور
از تداوم روند صعودی شاخص کل بورس تا خبر حذف حجم مبنا