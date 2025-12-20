باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای سال جاری تا ۲۵ آذرماه در مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۹ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و دارو است.
علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است..
بر اساس این گزارش ۳۱ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.
• صنایع حملونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار
• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار
• ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار
• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار
• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۱۵۷ میلیون دلار
• منسوجات و پوشاک: ۷۸۰ میلیون دلار
• سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار.
همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم ۱ میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تأمین شده است.