باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مسعود خوش نواز، معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به وضعیت شبکه برق استان تهران اشاره کرد و گفت: شبکه زیرساخت موجود در خود استان تهران جزء قدیمیترین شبکههای ایجاد شده در کشور است و بسیار فرسوده است و بسیار جای کار برای رفع این مشکل وجود دارد. اگر همین الان با شما صحبت میکنم، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تزریق نیاز است فقط برای بهینهسازی و نگهداری شبکه موجود، به شرطی که همین مبلغ تأمین شود و بتوانیم جنس خریداری کرده و کار را آغاز کنیم. در این صورت، شاید بتوانیم حدود ۷۰ درصد شبکه موجود را بهینهسازی کنیم.
خوش نواز افزود: حجم کار بسیار بالاست، اما برنامهریزیهای لازم بر اساس عمق فرسودگی و نیازی که برای تعویض و بهینهسازی شبکه احساس شده، انجام شده است. برای سالهای مختلف برنامههای متفاوتی چیده میشود و این موضوع بهطور مرتب پیگیری میشود. همچنین، در پروژههایی که در پستهای موجود تعریف میکنیم، سعی میکنیم عناصر فرسوده پست را تا جایی که میتوانیم در دل قرارداد جدید بگنجانیم و کمک کنیم تا جایی که ظرفیت پیمان اجازه دهد.