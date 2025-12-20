گروه‌های امدادی و خدماتی در حال خدمت رسانی به دو روستای سیل زده در شهرستان‌های سیریک و جاسک هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در بازدید از مناطق سیل زده در ارتباط تلفنی با تحریریه خبر مرکز خلیج فارس گفت: بر اثر طغیان رودخانه‌های فصلی، روستای مهرگی شهرستان سیریک با ۱۰۷ خانوار و روستای نگر در شهرستان جاسک با ۵۶ خانوار دچار آبگرفتگی و سیل شدند.

مهرداد حسن زاده افزود: هم اکنون گروه‌های جهادی و راهداری درحال بازکردن معابر و آماده کردن منازل مسکونی هستند.
وی گفت: با دستور استاندار هرمزگان دستگاه‌های خدماتی شامل کمیته امداد، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام مؤظف به کمک رسانی به اهالی این دو روستا شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم برای تامین غذای گرم، آشپزخانه‌ای در منطقه دایر کرده است.

حسن زاده گفت: اهالی روستای سیل زده مهرگی در شهرستان سیریک هم اکنون در منازل اقوام خود در روستای همجوار سکونت دارند.

وی افزود: به دنبال بارندگی‌های دیروز روستای مهرگی۱۰۰ درصد به زیر آب رفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان کارشناسان در حال برآورد خسارات به واحد‌های مسکونی و تاسیسات هستند که به زودی اعلام می‌شود.

یوسف نیرو زهی بخشدار بخش مرکزی شهرستان سیریک گفت: یک پسر بچه شش ساله به دلیل طغیان رودخانه‌های فصلی هیوَ و گز و جاری شدن سیل در روستای مهرگی، در سیلاب غرق شده بود که پیکر وی از آب گرفته شد.

بدنبال فعالیت سامانه بارشی هفته گذشته در هرمزگان، بیش از ۲۳۱ میلیمتر باران در قشم باریده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت میناب ۲۰۳، رودان ۲۰۱، بندرخمیر ۲۰۰، جزیره لاوان ۱۹۷، بندرعباس و پارسیان ۱۹۱، جاسک ۱۷۳، بستک ۱۵۷، بندرلنگه ۱۳۹، حاجی آباد ۱۰۹، سیری ۸۱، بوموسی ۵۴ و بشاگرد ۴۲ میلیمتر باران باریده است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: هفته گذشته سه سامانه بارشی وارد استان شد و بیشترین بارش‌ها در سامانه سوم بود.

روستای مهرگی در فاصله۳۰ کیلومتری شهر سیریک و روستای نگر در ۵۰ کیلومتری غرب شهرستان جاسک واقع شده‌اند.

