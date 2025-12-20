رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف انبار احتکاری ۳۵ میلیارد ریالی کود و سموم کشاورزی در شهرستان ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مبنی بر احتکار کود و سموم کشاورزی واقع در شهرستان ساری، موضوع در دستور کار کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیس و شناسایی انبار مذکور، کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران به همراه کارشناسان اداره صمت، محل مذکور را مورد بازرسی قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: ماموران در بازرسی از انبار موصوف بیش از ۳۵ میلیارد ریال انواع کود و سموم کشاورزی که فاقد ثبت در سامانه جامع انبار‌ها بوده و بصورت غیرقانونی، احتکار شده بود را کشف کردند.

سرهنگ داداش تبار با بیان اینکه این اقدام در چارچوب مقابله با احتکار کالا‌های اساسی بخش کشاورزی و حمایت از حقوق کشاورزان و مصرف کنندگان انجام شده است، افزود: پرونده مربوطه نیز جهت پیگیری‌های مربوطه به همراه متهم به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

