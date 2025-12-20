باشگاه خبرنگاران جوان -سردار علی محمدی اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان در خصوص کلاهبرداری با استفاده از رسید جعلی از آنها، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با شناسایی افراد در یکی از سایت‌های واسط اقدام به خرید طلاجات و گوشی موبایل آنها می‌کرد و در پایان نیز رسید جعلی در خصوص پرداخت وجه اموال به مالباختگان ارائه می‌کرد.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، یک متهم به جعل و کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به ۹ فقره جعل و کلاهبرداری به ارزش ۳۰ میلیارد ریال با شگرد خرید اموال در یکی از سایت‌های واسط و ارائه رسید جعلی به جای پرداخت وجه، اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

