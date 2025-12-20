باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روز‌های ۱ لغایت ۹ دی ماه در خانه کشتی شهید صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که از ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ روز دوشنبه اول دی ماه می‌باید در محل تمرینات حضور داشته باشند به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) محمد حسینوند پناهی (خوزستان) محمدرضا توکلیان (فارس)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباس پور (مازندران) پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) میثم دلخانی (فارس) رضا بهمنی (فارس)

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) محمد کمالی (فارس) محمد اسکندری (اصفهان)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) امید بهمنی (فارس)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) امیرمهدی سعیدی نوا (قم) امیر عبدی (قم) اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی (خوزستان) محمدامین حسینی (خوزستان) محمد ارجمند (فارس)

۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت (کرمانشاه) محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی (خوزستان) ناصر علیزاده (مازندران) امیررضا مرادیان (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی (مازندران) محمدسروش رنجبر (همدان) آرمان طهماسبی (کردستان)

مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی – فرشاد علیزاده – بابک ولی محمدی (خوزستان) محمدعلی چمیانی (فارس)

مشاور بدنسازی: دکتر بهمن میرزایی

ماساژور: جمال حق پناه

مربی یوگا: مالک نامی

مدیر پشتیبانی: امیر جمشیدی

سرپرست: امید شایگان

روانشناس ورزشی: دکتر حسین سلطانی