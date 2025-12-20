باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان از شهادت ۲ مرزبان فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه در سانحه رانندگی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه درحین اعزام به اجرای ماموریت مرزی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ برابر اعلام کارشناس راهور به دلیل شرایط جوی منطقه ومه آلوده بودن و کاهش دید، خودروی مرزبانی با یک دستگاه خودروی هایلوکس دچار سانحه تصادف رانندگی شده که در این حادثه متاسفانه دو همرزم عزیزمان بنام‌های استواردوم "امیرحسام جوینده" و استواردوم "محمد دولتخواه" با توجه به شدت جرات وارده در منطقه مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

گفتنی است؛ شهیدان استواردوم شهید "امیرحسام جوینده معجوب پور" مجرد و ساکن استان گیلان شهرستان صومعه سرا و استواردوم شهید "محمد دولتخواه" مجرد و ساکن استان خراسان شمالی شهرستان مانه و سملقان بوده‌اند که در راه پر افتخار حفاظت از میهن و برقراری امنیت پایدار در مرز‌های جنوبشرق کشور به شهادت رسیدند.

گفتنی است مراسم تشییع و تدفین این شهدای بزرگوار متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.