مرکز اطلاع رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان از شهادت ۲ مرزبان فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه در سانحه رانندگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان از شهادت ۲ مرزبان فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه در سانحه رانندگی خبر داد.

 در این اطلاعیه آمده است مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه درحین اعزام به اجرای ماموریت مرزی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ برابر اعلام کارشناس راهور به دلیل شرایط جوی منطقه ومه آلوده بودن و کاهش دید، خودروی مرزبانی با یک دستگاه خودروی هایلوکس دچار سانحه تصادف رانندگی شده که در این حادثه متاسفانه دو همرزم عزیزمان بنام‌های استواردوم "امیرحسام جوینده" و استواردوم "محمد دولتخواه" با توجه به شدت جرات وارده در منطقه مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

گفتنی است؛ شهیدان استواردوم شهید "امیرحسام جوینده معجوب پور" مجرد و ساکن استان گیلان شهرستان صومعه سرا و استواردوم شهید "محمد دولتخواه" مجرد و ساکن استان خراسان شمالی شهرستان مانه و سملقان بوده‌اند که در راه پر افتخار حفاظت از میهن و برقراری امنیت پایدار در مرز‌های جنوبشرق کشور به شهادت رسیدند.

 گفتنی است مراسم تشییع و تدفین این شهدای بزرگوار متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
تو شب و مه حرکت از سمت راست رو باید بشدت رعایت کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدجواد
۱۷:۰۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خدایشان رحمت کند.
۰
۲
پاسخ دادن
