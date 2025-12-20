مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ماسودا با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ماسودا در دو بخش کاتا و کومیته و در کلیه رده‌های سنی برگزار شد که در پایان و در مجموع مدال؛ باشگاه کیهان با مربیگری استاد سیاوش عزیزیان موفق شد در هر دو بخش کاتا و کومیته سکوی نخست را به خود اختصاص دهد.

باشگاه شهید سراجی به مربیگری استاد خداپرست و باشگاه ذوالفقار به مربیگری استاد عباس رمضان‌خواه مشترکا بر سکوی دوم ایستادند و باشگاه آبتینا به مربیگری استاد ایوب محمدی عنوان مقام سوم این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

مسابقات سبک کیوکوشین‌کای ماسودا استان قم با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۱۳ باشگاه فعال استان در مجموعه ورزشی راحله (خانه کاراته) برگزار شد.

منبع:ورزش و جوانان قم

