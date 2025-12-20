مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: با توجه به شرایط تولید، کمبودی در عرضه قزل آلا نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی با بیان اینکه نگرانی بابت تامین قزل آلا نداریم، گفت: با افزایش تقاضا در ایام‌ خاص همچون شب یلدا، قیمت قزل آلا نوساناتی خواهد داشت.

وی قیمت ماهی را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با توجه به آنکه اکثر مزارع در مناطق صعب العبور هستند، بارندگی ها و تاخیر در بارگیری و حمل و نقل منجر به نوسان قیمت ماهی شده است.

نبی زاده قیمت هرکیلو قزل آلا در عمده فروشی تهران را ۳۳۰ تا ۳۳۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: خرده فروشی سرمزرعه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزارتومان است، اما در خصوص مغازه های خرده فروشی اتحادیه مربوطه باید پاسخگو باشد.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت صادرات قزل آلا تصریح کرد: بنابر آمار در ۸ ماهه امسال حدود ۱۵هزارتن قزل آلا به بازارهای هدف صادر شده است. گفتنی است در صورت نبود صادرات، بخشی از تولید مازاد بر نیاز بازار بود.