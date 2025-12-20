مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: با توجه به شرایط تولید، کمبودی در عرضه قزل آلا نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی با بیان اینکه نگرانی بابت تامین قزل آلا نداریم، گفت: با افزایش تقاضا در ایام‌ خاص همچون شب یلدا، قیمت قزل آلا نوساناتی خواهد داشت.

وی قیمت ماهی را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با توجه به آنکه اکثر مزارع در مناطق صعب العبور هستند، بارندگی ها و تاخیر در بارگیری و حمل و نقل منجر به نوسان قیمت ماهی شده است.

نبی زاده قیمت هرکیلو قزل آلا در عمده فروشی تهران را ۳۳۰ تا ۳۳۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: خرده فروشی سرمزرعه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزارتومان است، اما در خصوص مغازه های خرده فروشی اتحادیه مربوطه باید پاسخگو باشد.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت صادرات قزل آلا تصریح کرد: بنابر آمار در ۸ ماهه امسال حدود ۱۵هزارتن قزل آلا به بازارهای هدف صادر شده است. گفتنی است در صورت نبود صادرات، بخشی از تولید مازاد بر نیاز بازار بود.

برچسب ها: تولید قزل آلا ، قیمت قزل آلا ، صادرات قزل آلا
افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت برخی اقلام شب یلدا
پیش بینی تولید ۱۲۰ هزارتن قزل آلا تا پایان سال/الگوی کشت آبزیان ابلاغ شد
تولید قزل آلا به ۱۰۵ هزارتن می‌رسد
قطعی برق ۵ ساعته مزارع ماهی آسیب جدی به تولید وارد کرد+ فیلم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قزل آلا چند بود چند شد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
وقتی قرل با بوقلمون فیمتش یکی شده آدم باید دیوونه باشه بوقلمون بخره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
سفره ها هر روز داره بزرگتر میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
بوقلمون با قزل قیمتش یکی شده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اولا عکسی که گذاشتی مربوط به ماهی سفیده نه قزل آلا. دوماً تو بازار قزل آلا بالای 420داره خرید و فروش میشه. تا شب عید با اطمینان میگم حداقل قیمت 600خواهد بود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
لعنت ب مسئوولین بیخیال و بی وجدان
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
به جان خودم قیمتش خیلی خوبه نسبت به دو ماه دیگه پشیمون میشینا بخرین. دو ماه دیگه ۶۰۰
۱
۳
پاسخ دادن
