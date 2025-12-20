امروز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۲۰ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار  ۱۳ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۱۸ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
یه زن بی سرپرست که حتی نمیتونه یه خرید ساده برا یلدا بکنه،البته دیگه دلخوشی هم نداریم برا یلدا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
برکسی که عرضه کنترل تورم را ندارد ومفت حقوق می گیر لعنت.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
مکر سکه به قیمت دولتی هم داریم تیتر زدی در بازار آزاد
خوده دولت قیمت پیش فروش تحویل فروردین با ۸۰ درصد حباب
بفروش می‌رساند خدا نابود کند افراد و مسوولانی که به این مردم و مملکت خیانت کردن خون پاک شهدا گریبانتان خواهد گرفت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
بر باعث و بانیش لعنت
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
و تمام کسانی که از این دولت حمایت کردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
14 میلیون به کسی که می گفت برنامه ای ندارم رای دادند.
