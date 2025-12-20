باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۰ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۳ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۸ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان