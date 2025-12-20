باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک لی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با عدد سه میلیون و ۵۹۰ هزار واحد شروع به کار کرد و در پایان هفته و رشد بسیار عالی ۴.۹ درصدی، به عدد سه میلیون و ۷۶۷ هزار واحد رسید تا هفته‌ای بسیار سبز در بورس تهران رقم بخورد.

او افزود: در ادامه رکودشکنی‌های بورس در چند هفته اخیر، شاخص کل موفق شد در هفته گذشته سقف جدیدی را ثبت کند و از محدوده ۳.۸۰۰.۰۰۰ واحد فراتر رود. از نظر اکثر اندیکاتور‌های معروف، شاخص کل بورس فعلا در رالی صعودی قرار دارد و احتمالا در کوتاه مدت به مرز روانی ۴ میلیون واحد خواهیم رسید. البته در این راه ممکن است بعضا استراحت یا درجازدن داشته باشد. فعلا برای این رالی سقف روانی ۴ میلیون واحد و حمایت محدوده ۳.۴۵۰.۰۰۰ واحد را خواهیم داشت.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: شاخص کل هم‌وزن که نماگر بهتری از وضعیت بورس تهران است نیز رشد خوبی را تجربه کرد. این شاخص در روز اول کاری هفته گذشته با عدد یک میلیون واحد شروع به کار کرد و پس از رشد حدود ۴.۴ درصدی موفق شد با شکستن سد روانی یک میلیون واحد، در پایان هفته به تراز ۱.۰۴۷.۰۰۰ واحد رسید.

او می‌گوید: شاخص هم وزن نیز همانند شاخص کل در رالی صعودی قرار دارد و موفق شد سقف جدید ۱.۰۵۰.۰۰۰ واحدی را ثبت کند. این شاخص از نظر تکنیکال شرایط بهتری را برای ادامه رالی صعودی نسبت به شاخص کل داراست.

*شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد و سیگنال خرید یا فروش و ورود و خروج به بازار محسوب نمی‌شود.*