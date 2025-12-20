دو بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران وضعیت مبهمی در این تیم دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال تهران در آستانه دیدار حساس برابر المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، تمرینات خود را با جدیت دنبال میکند. آبیپوشان پایتخت زیر نظر ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم، و اعضای کادر فنی در حال آمادهسازی هستند تا با حداکثر آمادگی راهی این مسابقه سرنوشتساز شوند.
در شرایطی که استقلال چشم به تقویت ترکیب خود برای این دیدار دوخته، جلالالدین ماشاریپوف هافبک ملیپوش ازبکستانی این تیم که بهتازگی از مصدومیت رهایی یافته و به تمرینات گروهی بازگشته، هنوز مجوز رسمی برای همراهی آبیها را دریافت نکرده است. با وجود آمادگی بدنی این بازیکن، استعلام نهایی و مکتوب فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تاکنون به باشگاه استقلال ارسال نشده و به همین دلیل نام ماشاریپوف فعلاً در فهرست بازیکنان این تیم قرار ندارد. مسئولان استقلال همچنان پیگیر دریافت پاسخ نهایی این استعلام هستند تا در صورت صدور مجوز، شرایط برای اضافه شدن نام این بازیکن به لیست تیم فراهم شود.
از سوی دیگر، وضعیت عارف آقاسی مدافع استقلال نیز همچنان نامشخص است. این بازیکن که در فصل جاری با حاشیههای مختلفی مواجه بوده، پس از دریافت مجوز حضور در تمرینات تیم، هنوز جایگاه مشخصی در فهرست نهایی استقلال برای دیدارهای پیشرو ندارد و حتی این احتمال وجود دارد که آقاسی کاروان آبیپوشان را در سفر به بحرین برای دیدار با المحرق همراهی نکند.