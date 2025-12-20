باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان تصمیم اتحادیه اروپا برای ارائه «وام جنگی» به اوکراین را به شدت محکوم کرد و تأکید کرد که این اقدام، اتحادیه را مستقیماً به سمت جنگ سوق میدهد و بازپرداخت آن به شکست روسیه بستگی دارد.
اوربان روز شنبه در پستی در X نوشت: «برای اینکه این پول بازیابی شود، روسیه باید شکست بخورد. این منطق صلح نیست، بلکه منطق جنگ است. وام جنگی ناگزیر باعث میشود که تأمینکنندگان مالی آن به ادامه و تشدید درگیری علاقهمند شوند، زیرا شکست نیز به معنای ضرر مالی خواهد بود. از این لحظه به بعد، ما دیگر صرفاً در مورد تصمیمات سیاسی یا اخلاقی صحبت نمیکنیم، بلکه در مورد محدودیتهای مالی سختی صحبت میکنیم که اروپا را به یک جهت سوق میدهد: به سمت جنگ.»
علاوه بر این، او خاطرنشان کرد که مجارستان از این تصمیم حمایت نمیکند، زیرا میخواهد جنگ به سرعت پایان یابد. او گفت: «این انزواطلبی نیست، بلکه هوشیاری استراتژیک است. این به نفع مجارستان و در درازمدت به نفع اروپا نیز هست.»
