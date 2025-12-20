فرمانده قرارگاه جوانی جمعیت سپاه پاسداران گفت: در میان نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران برای سومین سال متوالی موفق به کسب مقام اول در حوزه جوانی جمعیت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حجت‌الله قریشی گفت: امیدواریم روند رو به رشد سپاه در حوزه جمعیتی ادامه یابد، هرچند راه طولانی برای جبران تهدید کاهش نسل در چهار دهه گذشته در پیش داریم.

وی از تشکیل چندین کارگروه تخصصی در سپاه برای ارائه مشوق‌های فرزندآوری خبر داد و افزود: نتایج کار این کارگروه‌ها برای افزایش جمعیت خانواده کارکنان سپاه و کشور، به زودی اجرایی خواهد شد.

فرمانده قرارگاه جوانی جمعیت سپاه هدف از برگزاری گردهمایی‌های حوزه جمعیتی را فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان جوانی جمعیت عنوان کرد و گفت: فرزند داشتن می‌تواند بسیاری از مسائل روحی و روانی خانواده‌ها را درمان و به بازگشت سبک زندگی اسلامی و شادابی جامعه کمک کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه با تاکید بر اهمیت ابعاد فرهنگی و معنوی سیاست‌های جوانی جمعیت، گفت: باید تلاش کنیم تا والدین با فرزندآوری احساس کنند یک کار بزرگ دینی و انقلابی انجام داده و رضایت خداوند را کسب کرده‌اند.

سردار قریشی افزود: اگر این احساس در والدین ایجاد شود که رضای خداوند را به نسبتی کسب کرده‌اند، قطعاً احساس عزت، شوق و سربلندی خواهند کرد. این مهم‌ترین کاری است که ما در کنار سایر اقدامات دنبال می‌کنیم.

فرمانده قرارگاه جوانی جمعیت سپاه با بیان اینکه بخش‌های مالی و مادی برای حمایت از خانواده‌ها جای خود را دارند، گفت: موضوعات معنوی آنقدر تاثیرگذار است که می‌تواند مسائل مادی را تحت‌الشعاع قرار دهد، البته ما در حوزه مالی نیز وظایف خود را به طور کامل انجام خواهیم داد.

