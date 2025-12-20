باشگاه خبرنگاران جوان - نعیمه نظام‌دوست بازیگر سینما در یک استوری نوشته بود: «برای سلامتی رفیق عزیزم یوسف صیادی دعا کنید که زود زود از بیمارستان مرخص بشه.»

یوسف صیادی فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ با ساخت فیلم کوتاه ۸ میلی‌متری و بازی و کارگردانی مجموعهٔ جنگ جوان در سال ۱۳۷۱ و مجموعهٔ پرواز ۵۷ آغاز کرد و با حضور در مجموعهٔ تلویزیونی کمدی ساعت خوش که در سال ۱۳۷۳ از شبکه ۲ پخش شد، به شهرت رسید.

«طهران ۵۷»، «معجزه پروین»، «نیسان آبی»، «ماموریت غیرممکن»، «لازانیا»، «اخراجی‌ها» و ... از جمله اثاری است که یوسف صیادی در انها ایفای نقش داشته است.