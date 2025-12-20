یوسف صیادی به دلیل مشکل قلبی در بیمارستان بستری شده و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که حال او خوب است و جای نگرانی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نعیمه نظام‌دوست بازیگر سینما در یک استوری نوشته بود: «برای سلامتی رفیق عزیزم یوسف صیادی دعا کنید که زود زود از بیمارستان مرخص بشه.»

یوسف صیادی فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ با ساخت فیلم کوتاه ۸ میلی‌متری و بازی و کارگردانی مجموعهٔ جنگ جوان در سال ۱۳۷۱ و مجموعهٔ پرواز ۵۷ آغاز کرد و با حضور در مجموعهٔ تلویزیونی کمدی ساعت خوش که در سال ۱۳۷۳ از شبکه ۲ پخش شد، به شهرت رسید.

«طهران ۵۷»، «معجزه پروین»، «نیسان آبی»، «ماموریت غیرممکن»، «لازانیا»، «اخراجی‌ها» و ... از جمله اثاری است که یوسف صیادی در انها ایفای نقش داشته است.

Iran (Islamic Republic of)
امیر اسلامی بصیر
۱۴:۱۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
در مسجد الصادق حاج عبداله در خ مظاهری شقاقی سابق دعا میکنیم برای عافیت و صحت سلامت یوسف صیادی بااخلاق و با معرفت و بازیگر کشورمان.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خدا شفاشون بده ان شاءالله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خدا شفاشون بده ان را
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
سنم داره ب جایی میرسه ک بازیگرایی که داره حالشون بد میشه رو کم کم میشناسم
کاش یخورده یواش تر بره زندگی
Canada
ناشناس
۱۹:۰۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
چشم خداوند شفا بده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خدا شفاش بده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
وای آقای صیادییی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
یوسف بدون حاشیه بوده تا حالا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
هر روز یه خبر بد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تا حالا نه دیدمش و نه اسمش رو شنیدم ارزش خبری هم نداره
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
این نعیمه نظام‌دوست چکاره است نخود هر آشی میشه؟
