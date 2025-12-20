معاون اجرایی ارتش گفت: اکنون از ترکیب سامانه‌ها، تسلیحات، تجهیزات و نفرات نیرو‌های چهارگانه ارتش به بازدارندگی قابل اعتمادی دست یافته‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش محوری فرمانده معظم کل قوا در دفاع مقدس ۱۲ روزه، به هنر فرماندهی صحنه جنگ جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار کرد: جنگ، قائم به استوانه عقلانیت فرمانده است و فرمانده صحنه جنگ را مدیریت و با بازی استراتژیک، معادلات را به نفع جبهه خودی تغییر می‌دهد. در صحنه جنگ، هنر فرماندهی معظم کل قوا به‌عنوان فرمانده صحنه جنگ، به گونه‌ای بارز بود که استراتژی دشمن را بی اثر کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت پیروزی و برهم‌زدن موازنه‌های دشمن در مسیر دستیابی به اهداف، با اعلام فوری پیروزی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بلافاصله پس از جنگ تکمیل شد، گفت: این اقدام، جشن پیروزی را رقم زد، تمام معادلات استراتژیک دشمن را به‌هم ریخت و آنان را وادار به واکنش کرد؛ لیکن تأثیرگذاری روایت اول و برتر در افکار عمومی و تحلیلگران نظامی و سیاسی سبب شد که روایت ما مورد استناد تحلیلگران واقع شود.

امیر سرتیپ شیخ ادامه داد: این خردورزی در اقدام به‌موقع، نمایش خلاقیت و نبوغ فرماندهی در مدیریت صحنه جنگ و عملیات است و درسی است که سال‌های آینده در کارگاه‌های آموزشی و مراکز آموزش سطوح راهبردی تدریس خواهد شد.

معاون اجرایی ارتش در ادامه به درس‌آموزی از عملیات‌های گذشته، به‌ویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره و بیان کرد: نیرو‌های مسلح با کسب درس‌آموزه‌های پیشین، حرکت به سمت رفع کاستی‌ها را در دستور کار قرار داده و به سرعت در حال ترمیم کاستی‌ها و برطرف‌کردن نواقص هستند. پوشش کسری‌های فناورانه که منجر به تغییر موقت موازنه قدرت شده بود از اولویت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران است که از روز سوم جنگ در دستور کار سازمان قرار گرفت و تا به امروز به لطف خداوند، فاصله خود را نسبت به قبل از جنگ به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش داده‌ایم و اکنون در جایگاهی ایستاده‌ایم که نقشه اقدام قابل اعتمادی در مقابل دشمن را در دست داریم و از ترکیب سامانه‌ها، تسلیحات، تجهیزات و نفرات نیرو‌های چهارگانه ارتش به بازدارندگی قابل اعتمادی دست یافته‌ایم.

معاون اجرایی ارتش در پایان درباره بکارگیری درس‌آموخته‌های دفاع مقدس ۱۲ روزه در مراکز نظامی و دانشگاه‌ها تصریح کرد: از این درس‌آموخته‌ها که برای مستندسازی و مدیریت دانش در حوزه‌های مختلف انجام‌شده است، به‌عنوان راهنمای اساتید و دست‌اندرکاران در قالب کتابچه، مواد درسی اساتید و مصادیق تقابل و در زمینه تاکتیک‌ها و روش‌های مقابله، استفاده می‌شود.

منبع: روابط عمومی ارتش

Iran (Islamic Republic of)
حسن
۰۹:۲۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
به جای رجز خوانی الکی و نمایش بازی کردن عمل کنید و تجهیزات بخرید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۰۶:۴۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
هر چی نیروهای مسلح ما قوی باشه باعث سرفرازی ماست
ولی یهو الکی بهمون نگید مثل دفعه قبل / بیاد بزنه و چهار چرخمون را بفرسته تو هوا
اوخت هر چی موشک هم بزنید تو اسرائیل فایده نداره
نا غزل خداحافظی را خوندیم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۶:۴۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
همانطور که در حال تصحیح اشکالات گذشته هستید دشمن هم درحال برنامه ریزی های جدید . بعضی وقتها نباید منتظر حمله ماند بلکه استراتژی باید برمبنای حمله ایران باشد به جای انکه ما در انتظاز باشیم انها باید در انتظار باشند .در غیر اینصورت غافلگیریهای جدید باز هم رو خواهد شد و باز هم ضربات سنگین
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
یعنی طی این شش ماه همه ضعف ها برطرف شده؟؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
سطح رزمایش هاتون در حد به چالش کشیدن تجهیزات دفاعی اون نیست فقط برای تست موفقه بزرگترین عامل ضربه خوردن در برابر دشمن همینه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
وقتی میگید بازدارندگی قابل اعتمادی رسیدید ما دیگه با خیال راحت چهار ستون بدنمون میلرزه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
این بنده خدا بیشتر تو ارتش تجربه طرح های میدانی نمایشی داره تا جنگی زیاد جدیش نگیرید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۰۴:۳۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
آیا خالی کردن پشت نیروهای نظامی جزئی از برنامه های دشمن نیست،رد دادید وقتی میبینم به کسانی که در سپاه و ارتش با خون خود برای عزت این خاک جان فشانی میکنند،مگر دفاع از خاک بر هر چیزی مقدم نیست ،آن هم در زمانه ای که دشمن همچون گرگان درنده برای این خاک دندان تیز کرده اند،ما به عشق وطن زنده ایم و این عشق را تا زنده ایم تقدیم نیروهای دفاعی وطن میکنیم،
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
در عمل نشان بدین نه حرف
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قسم میخورم آب و هوای از دست رفته را کاملا برگردانم خیلی زود همین بهار ۱۴۰۵ اگر خدا عمر دهد من هم از ارتش هستم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
من زیاد باور نکردم چون اسرائیل به تمام اهدافش در ایران رسید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
حرفاتون پشیزی ارزش نداره دیگه
همش دروغ دروغ دروغدروغ دروغ دروغ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تشکر
۱۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خداوند وجود مقام معظم رهبری و فرماندهان شجاع سپاه و ارتش و نیروهای انتظامی را برای ایران عزیز حفظ کند .
۱۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
لایک منفی یعنی چی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
جسارتا دفعه قبل هم همین را گفتید
۶
۲۸
پاسخ دادن
۱۲
