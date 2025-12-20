باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش محوری فرمانده معظم کل قوا در دفاع مقدس ۱۲ روزه، به هنر فرماندهی صحنه جنگ جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار کرد: جنگ، قائم به استوانه عقلانیت فرمانده است و فرمانده صحنه جنگ را مدیریت و با بازی استراتژیک، معادلات را به نفع جبهه خودی تغییر میدهد. در صحنه جنگ، هنر فرماندهی معظم کل قوا بهعنوان فرمانده صحنه جنگ، به گونهای بارز بود که استراتژی دشمن را بی اثر کرد.
وی با بیان اینکه مدیریت پیروزی و برهمزدن موازنههای دشمن در مسیر دستیابی به اهداف، با اعلام فوری پیروزی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بلافاصله پس از جنگ تکمیل شد، گفت: این اقدام، جشن پیروزی را رقم زد، تمام معادلات استراتژیک دشمن را بههم ریخت و آنان را وادار به واکنش کرد؛ لیکن تأثیرگذاری روایت اول و برتر در افکار عمومی و تحلیلگران نظامی و سیاسی سبب شد که روایت ما مورد استناد تحلیلگران واقع شود.
امیر سرتیپ شیخ ادامه داد: این خردورزی در اقدام بهموقع، نمایش خلاقیت و نبوغ فرماندهی در مدیریت صحنه جنگ و عملیات است و درسی است که سالهای آینده در کارگاههای آموزشی و مراکز آموزش سطوح راهبردی تدریس خواهد شد.
معاون اجرایی ارتش در ادامه به درسآموزی از عملیاتهای گذشته، بهویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره و بیان کرد: نیروهای مسلح با کسب درسآموزههای پیشین، حرکت به سمت رفع کاستیها را در دستور کار قرار داده و به سرعت در حال ترمیم کاستیها و برطرفکردن نواقص هستند. پوشش کسریهای فناورانه که منجر به تغییر موقت موازنه قدرت شده بود از اولویتهای ارتش جمهوری اسلامی ایران است که از روز سوم جنگ در دستور کار سازمان قرار گرفت و تا به امروز به لطف خداوند، فاصله خود را نسبت به قبل از جنگ به مقدار قابل ملاحظهای افزایش دادهایم و اکنون در جایگاهی ایستادهایم که نقشه اقدام قابل اعتمادی در مقابل دشمن را در دست داریم و از ترکیب سامانهها، تسلیحات، تجهیزات و نفرات نیروهای چهارگانه ارتش به بازدارندگی قابل اعتمادی دست یافتهایم.
معاون اجرایی ارتش در پایان درباره بکارگیری درسآموختههای دفاع مقدس ۱۲ روزه در مراکز نظامی و دانشگاهها تصریح کرد: از این درسآموختهها که برای مستندسازی و مدیریت دانش در حوزههای مختلف انجامشده است، بهعنوان راهنمای اساتید و دستاندرکاران در قالب کتابچه، مواد درسی اساتید و مصادیق تقابل و در زمینه تاکتیکها و روشهای مقابله، استفاده میشود.
منبع: روابط عمومی ارتش