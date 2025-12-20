وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان در جمع ۱۰ بازیکن گران قیمت تاریخ لیگ این کشور قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی قلی زاده دو فصل قبل با قراردادی به ارزش ۸/‌‬ ۱ میلیون یورو از قاسم پاشا ترکیه راهی تیم فوتبال لخ پوزنان لهستان شد تا تبدیل به گران قیمت‌ترین بازیکن تاریخ لیگ این کشور شود، اما خیلی زود رکورد نقل و انتقالاتی لیگ لهستان شکسته شد و تیم‌های مختلف اقدام به جذب بازیکنان گران قیمت کردند.

رسانه «gol ۲۴» لهستان در این رابطه نوشت: باشگاه ویدزف ووچ روز جمعه ۱۹ دسامبر با انجام یک انتقال پرهزینه، بازار نقل‌وانتقالات فوتبال لهستان را تکان داد. این باشگاه با پرداخت مبلغ قابل‌توجه ۵ میلیون یورو، عثمان بوکاری را از باشگاه آمریکایی آستین اف‌سی به خدمت گرفت؛ انتقالی که رکورد گران‌ترین خرید تاریخ لیگ برتر لهستان (PKO Ekstraklasa) را شکست.

به همین مناسبت، فهرستی از گران‌ترین انتقال‌های تاریخ باشگاه‌های لیگ لهستان تهیه شده که در آن، بوکاری در صدر قرار گرفته است. پیش از این، رکورد بیشترین هزینه پرداخت‌شده برای یک بازیکن در اختیار باشگاه لژیا ورشو بود که تابستان امسال ۳ میلیون یورو برای جذب مهاجم دانمارکی، میلتیا راویوویچ پرداخت کرده بود.

باشگاه ویدزف برای جذب این وینگر ۲۷ ساله حدود ۵ میلیون یورو به باشگاه آستین اف‌سی پرداخت کرده است رقمی که تاکنون در فوتبال لهستان سابقه نداشته است.

بوکاری در یک‌ونیم فصل گذشته پیراهن آستین اف‌سی را بر تن داشت. او در فصل اخیر لیگ MLS آمریکا ۳۳ بازی انجام داد و موفق شد ۳ گل به ثمر برساند. این بازیکن در مجموع، طی ۵۰ مسابقه برای تیم تگزاسی، ۶ گل و ۸ پاس گل ثبت کرد.

بهترین دوران حرفه‌ای این وینگر غنایی به زمانی بازمی‌گردد که در تیم ستاره سرخ بلگراد بازی می‌کرد. بوکاری در ترکیب این تیم صربستانی در ۷۸ مسابقه، ۲۵ گل (از جمله در لیگ قهرمانان اروپا) به ثمر رساند و ۲۰ پاس گل نیز ثبت کرد.

او پیش از آن در تیم اسلوواکیایی ترنچین نیز عملکرد درخشانی داشت و در ۶۶ بازی، ۱۶ گل و ۲۵ پاس گل به نام خود ثبت کرد. درخشش در فوتبال اسلوواکی زمینه‌ساز انتقال او به باشگاه بلژیکی خنت شد و پس از آن به صورت قرضی راهی نانت فرانسه شد.

بوکاری همچنین سابقه ۱۹ بازی ملی و ۳ گل برای تیم ملی غنا را در کارنامه دارد و در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برای این تیم به میدان رفت.

در لیستی که این سایت منتشر کرده است، انتقال علی قلی زاده به تیم لخ پوزنان در رده نهم است تا این بازیکن ایرانی در جمع ۱۰ بازیکن گران قیمت تاریخ لیگ لهستان قرار گیرد.

