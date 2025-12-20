باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامرضا توکل در آیین افتتاح نمایشگاه ایده، خلاقیت و اختراعات دانشآموزان مجتمع آموزشی سرآمد با تأکید بر جایگاه علم، دانش و فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی گفت: آینده ایران اسلامی و حتی جهان در گرو پیشرفتهای فناورانه است و کشورهایی که در این عرصه پیشگام باشند، موفقتر خواهند بود.
او افزود: امروز آینده کشور در دستان دانشپژوهان و دانشآموزان قرار دارد. توکل با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشآموزان، ابتکار و خلاقیت آنان را نشانهای از آیندهای روشن دانست و ضمن تقدیر از مدیرکل آموزش و پرورش فارس و تمامی دستاندرکاران این برنامه، تأکید کرد: تلاش معلمان و مربیان با تعهد و دلسوزی، مسیر تربیت نسل آینده را هموار میسازد.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به حمایت مجلس از فعالیتهای علمی و فناورانه تصریح کرد: مجلس در کنار دولت، به صورت هماهنگ از طرحها و ایدههای علمی حمایت خواهد کرد و هر موضوعی که از سوی اساتید و دانشآموزان ارائه شود، مورد پشتیبانی قرار میگیرد.
او همچنین خاطرنشان کرد: ایدههای دانشآموزان فارس، بهویژه شیراز، قابلیت پیگیری در سطح ملی دارند و در تعامل با مسئولان وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط دنبال خواهند شد.
توکل از اختصاص کمک مالی نمادین به دانشآموزان ایدهپرداز خبر داد و گفت: با تلاش و پیگیری مستمر، آیندهای روشن پیش روی دانشآموزان استان و کشور قرار خواهد گرفت. توجه به دانشآموزان خلاق، اولویت آموزش و پرورش فارس
محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، نیز با تأکید بر اهمیت توجه به دانشآموزان مبتکر و خلاق گفت: در همه دورههای آموزشی، این موضوع در دستور کار قرار دارد و آموزش و پرورش آماده است در مدارس دولتی و غیردولتی، شبانهروزی، سمپاد، روستایی و شهری حضوری فعال داشته باشد.
او افزود: حضور مسئولان در این برنامه نشاندهنده اهمیت ویژه آموزش و پرورش برای همه دانشآموزان است.
کلاری تصریح کرد: در کنار آموزش درسی، توجه به ساحتهای تربیتی نیز ضروری است تا دانشآموزان رشد همهجانبه داشته باشند.
او ابراز امیدواری کرد این مسیر حمایتی ادامه یابد تا همه دانشآموزان بتوانند از ظرفیتهای آموزشی و تربیتی موجود بهرهمند شوند.
پریسا گندمینژاد، مدیر و مؤسس مجتمع آموزشی سرآمد، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد آموزشی گفت: آموزش باید فراتر از محفوظات کتاب درسی باشد؛ زیرا آموزش سنتی نمیتواند آینده دانشآموزان امروز را تضمین کند.
او افزود: دانشآموزان نیازمند مهارتهای نوین، از جمله آشنایی با فناوری و ابزارهای هوش مصنوعی هستند.
گندمینژاد تأکید کرد: ترکیب آموزش با خلاقیت، مسیر موفقیت دانشآموزان را هموار میکند و آنان باید مجهز به مجموعهای از مهارتها شامل خلاقیت، فناوری و تواناییهای ارتباطی باشند.
گندمینژاد، درباره نمایشگاه توضیح داد: هشت گروه دانشآموزی در کلاسهای خلاقیت، ایدهنویسی و هوش مصنوعی شرکت کرده و ایدههای خود را ارائه دادهاند که برخی ثبت شده و برخی دیگر در حال ثبت هستند.
او افزود: دانشآموزان یاد گرفتهاند چگونه از هوش مصنوعی و پرامپنویسی استفاده کنند و اکنون قادرند به عنوان کارآفرینان کوچک فعالیتهای تبلیغاتی برای شرکتها انجام دهند.
گندمینژاد با اشاره به نبود حمایت رسمی بنیاد ملی نخبگان، ابراز امیدواری کرد این حمایت در آینده محقق شود.
او در پایان گفت: هوش مصنوعی به تنهایی کافی نیست و خلاقیت در کنار آن آموزش را واقعی و کاربردی میسازد؛ در حال حاضر حدود ۴۰ دانشآموز به صورت فعال در این کلاسها حضور دارند و پس از ثبت ایدهها، امکان توسعه و عملیاتی شدن آنها فراهم خواهد شد