رئیس دانشگاه تهران از آمادگی این دانشگاه برای راه‌اندازی برج‌ها و مراکز فناوری مشترک با صنعت در محدوده شهر دانش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - رئیس دانشگاه تهران در آئین افتتاحیه مرکز تخصصی تضمین جریان انرژی با اشاره به روند شکل‌گیری همکاری میان دانشگاه و صنعت، از فراهم شدن بستر‌های قانونی و اجرایی برای توسعه پایدار این ارتباط خبر داد و گفت:  امروز ظرفیت‌های بی‌سابقه‌ای برای استفاده مؤثر از توان علمی دانشگاه‌ها در اختیار صنعت کشور قرار گرفته است.

به گفته امید، حدود ۲۵ سال پیش و در زمانی که موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت بیشتر در حد شعار مطرح بود و نه قوانین حمایتی روشنی وجود داشت و نه همکاری‌های مستمر و پایدار شکل گرفته بود، پایه‌های ایجاد این مؤسسه نهاده شد. وی با قدردانی از نقش اثرگذار وزارت نفت و نگاه آینده‌نگر مدیران آن دوره، اظهار داشت که در آن زمان نه دانشگاه‌ها رغبت جدی برای ورود به همکاری داشتند و نه صنعت آمادگی لازم را نشان می‌داد و تعامل‌ها عمدتاً در سطح اعلام تمایل باقی می‌ماند.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تجربه مدیریتی خود در سال‌های گذشته افزود: وزارت نفت همواره به عنوان پیشران اقتصاد کشور، در حوزه ارتباط با دانشگاه نیز پیشرو و آغازگر بوده است و همین نگاه راهبردی سبب شد همکاری‌هایی شکل بگیرد که امروز به نتایج ملموس رسیده است.

وی با اشاره به تحولات قانونی اخیر، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایت از ارتباط دانشگاه و صنعت دانست و گفت: این قانون ظرفیت‌های گسترده‌ای را پیش‌بینی کرده، اما در عمل به دلیل سخت‌گیری‌های مالیاتی و نگرانی شرکت‌ها از عدم پذیرش هزینه‌ها، میزان استفاده از آن بسیار محدود بوده است. امید افزود: در حالی که عملکرد این اعتبار در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، ظرفیت واقعی آن در سال جاری به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما تاکنون کمتر از یک درصد آن محقق شده است.

به گفته رئیس دانشگاه تهران، این چالش‌ها با امضای یک تفاهم‌نامه مشترک میان وزیر اقتصاد، معاون علمی رئیس‌جمهور و وزرای علوم و بهداشت تا حد زیادی برطرف شده است. وی توضیح داد که بر اساس این توافق، هزینه‌کرد شرکت‌ها از محل اعتبار مالیاتی با تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط به رسمیت شناخته می‌شود و نگرانی شرکت‌ها از بازگشت دوباره مطالبات مالیاتی از میان رفته است.

امید با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان دارای بیش از ۲۰ ماده در حوزه‌های مختلف از جمله تحقیق و توسعه است، تصریح کرد: شرکت‌ها می‌توانند مراکز تحقیق و توسعه خود را با همکاری دانشگاه‌ها راه‌اندازی کنند و هزینه‌های آن را از محل اعتبار مالیاتی پرداخت کنند، بدون آنکه فشار مضاعفی بر منابع مالی‌شان وارد شود. وی افزود که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نیز به‌طور مستمر به‌روزرسانی شده و بسیاری از ابهام‌ها و نارسایی‌ها در نسخه‌های جدید برطرف شده است.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این دانشگاه گفت: دانشگاه تهران در تمامی حوزه‌های علمی آمادگی همکاری با صنعت را دارد؛ چه در ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در شرکت‌ها و چه در راه‌اندازی برج‌ها و مراکز فناوری مشترک در محدوده شهر دانش. به گفته وی، چند پروژه بزرگ در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات و سلامت با مشارکت صنعت در مراحل نهایی مذاکره قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه این ظرفیت‌های قانونی، توان علمی دانشگاه و تجربه‌های گذشته، مسیر همکاری دانشگاه و صنعت را که ۲۵ سال پیش با دشواری‌های فراوان آغاز شد، امروز به فرایندی ساده‌تر، شفاف‌تر و پایدارتر تبدیل کرده و شرایطی فراهم آورده است که می‌تواند شتاب‌دهنده توسعه علمی و صنعتی کشور باشد.

