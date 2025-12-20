باشگاه خبرنگاران جوان - تمام متولدین بعد از سال ۲۰۰۰ در معرض پورنوگرافی اینترنتیِ بدون نظارت بودهاند. شواهد حقوقی و علمی نشان میدهد این مواجهه در کودکی، به روابط ناپایدار، پرخاشگری جنسی، رفتارهای ناسالم و حتی اختلالات روانی در آینده منجر میشود.
نظریه «تصاعد»؛ اعتیاد به محتوای افراطیتر
مطالعات علوم اجتماعی نشان میدهد مصرفکنندگان پورن بهتدریج از محتوای معمولی خسته میشوند و به سمت محتوای خشنتر، افراطیتر و زمان مصرف طولانیتر سوق پیدا میکنند؛ مشابه سازوکار اعتیاد.
بیحسی اخلاقی و عادیسازی انحراف
تماشای مکرر پورن باعث کاهش حساسیت اخلاقی میشود. کاربران پرتعداد، گرچه لزوماً مرتکب جرم نمیشوند، اما نسبت به تجاوز، کودکآزاری و حتی جرایمی مثل حیوانآزاری حساسیت کمتری نشان میدهند.
آسیب جدی به سلامت روان
مصرف مکرر پورنوگرافی با افسردگی، افکار خودکشی و مشکلات سلامت روان رابطه مستقیم دارد. پژوهشها نشان میدهد علائم افسردگی در مصرفکنندگان دائمی بهطور معناداری بالاتر است.
اختلال نعوظ ناشی از پورن
یکی از پیامدهای نگرانکننده، افزایش شدید اختلال نعوظ در مردان جوان است. بسیاری از کاربران تنها با محتوای افراطی و سریع تحریک میشوند و رابطه واقعی را «کسلکننده» میدانند.
افول رابطه، ازدواج و رضایت جنسی
گسترش پورن همزمان با کاهش جهانی ازدواج، رابطه و رضایت جنسی رخ داده است. تحقیقات نشان میدهد مصرف پورن کیفیت رابطه، ثبات عاطفی و رضایت زناشویی را کاهش میدهد.
پورن؛ عامل پنهان طلاق
وکلای طلاق و جامعهشناسان معتقدند مصرف پورنوگرافی در افزایش طلاق نقش دارد. برخی مطالعات حتی نشان میدهد با شروع مصرف پورن توسط یکی از زوجین، احتمال طلاق دو برابر میشود.
نتیجهگیری
پورنوگرافی فرهنگ عمومی را تخریب میکند، سلامت روان و جسم را به خطر میاندازد و بنیان خانواده را سست میکند. حل بحران روابط انسانی بدون مواجهه جدی با پورن ممکن نیست.
منبع: کانال تلگرامی روندنگار بینالملل