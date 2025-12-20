باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بانوی کارآفرین گهواره‌ای + فیلم

یک بانوی کارآفرین در روستای گهواره کرمانشاه از کشت زعفران و پرورش قارچ فرصت طلایی اشتغالزایی را برای ساکنان روستا بوجود آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با همت، تلاش و اراده بانوی کارآفرین رونق و آبادانی به روستای زادگاهش در استان کرمانشاه بازگشته، موضوعی که موجب بازگشت بسیاری از ساکنین به این روستا شده است.

 

