\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0647\u0645\u062a\u060c \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0646\u0642 \u0648 \u0622\u0628\u0627\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0632\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647\u0634 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634\u0627\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a\u0647\u060c \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0627\u06a9\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n