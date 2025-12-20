فرمانده انتظامی شهرستان رشت از توقیف ۲۱۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "عیسی روشن قلب" اظهار داشت: به منظور ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و احساس آرامش در شهروندان، برخورد با وسایل نقلیه متخلف و مزاحم که سلب آسایش عمومی میکنند در دستور کار پلیس می‌باشد.



وی افزود: در این راستا تعداد ۲۱۰ دستگاه خودرو سواری و موتور سیکلت به دلیل ایجاد مزاحمت برای شهروندان، رانندگی فاقد گواهینامه، فاقد پلاک، پلاک مخدوش، آلودگی صوتی، حرکات نمایشی و پرخطر، توسط مأموران انتظامی شهرستان رشت از ابتدای آذرماه تاکنون توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.



فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه، هدف اصلی این طرح، ایجاد محیطی امن و آرام برای زندگی مردم است خاطر نشان کرد: شهروندان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، یاریگر پلیس در اجرای نظم و انضباط ترافیکی باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق پل ارتباطی تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان