باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون سازمان ملی مهاجرت که به مدت سه روز به میزبانی شهر جهانی یزد برگزار شد، گفت: با توجه به اهمیت و فوریت ساماندهی امور اتباع خارجی، مجلس شورای اسلامی موضوع ساماندهی اتباع را در صدر اولویتهای خود قرار داده است.
وی ادامه داد: آنچه مبنای تصمیم ما است، صرفاً منافع ملی و نیازهای کشور در حوزههایی، چون نیروی کار و سرمایهگذاری است.
جوکار افزود: این لایحه با حضور نمایندگان تمام دستگاههای امنیتی، نظارتی و اجرایی در حال بررسی است تا قانونی جامع برای ساماندهی اتباع و حفظ منافع ایران تصویب و اجرا شود.
وی اظهار داشت: این لایحه به دنبال ایجاد یک چارچوب قانونی و مدیریتی منسجم برای مواجهه با پدیده مهاجرت است تا ضمن حفظ منافع ملی، از بروز بحرانهای اجتماعی و خدماتی در آینده جلوگیری شود.
جوکار با اشاره به تجربیات میدانی از استان یزد، بر فوریت این موضوع تاکید کرد: وقتی در یک بیمارستان تا ۵۵ درصد تختهای زایمانی در اشغال اتباع است و سه نسل از آنها در کشور ما متولد شدهاند، یعنی باید برای آینده فکری اساسی کرد. این وضعیت باید تعیین تکلیف شود.
اتباع باید با توجه به نیاز کشور وارد کشور شوند
جوکار اظهار داشت:اتباع غیر مجاز نباید به کار گرفته شوند و اگر کسی به کار گرفت مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است، اسکان اتباع در کشور ممنوع شد اگر اتباع در خانهای اسکان داده شد با صاحبان منازل به طور جدی برخورد میشود.
این کمیسیون طبق اصل قانون ۸۵ تشکیل شده است نظرات کمیسیون برای شورای نگهبان ارسال میشود بعد از تایید به قانون تبدیل و بعد اجرامیشود و همه دستگاههای اجرایی موظف هستند این قانون را در دستور کار خود قرار دهند.
نماینده مردم یزد در مجلس گفت: در این نشست به موضوعات اشتغال، صدور روادید، کارت اقامت و موضوع قاچاق انسان پرداخته شد.