باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شاخص بورس امروز شنبه ۲۹ آذرماه برای اولین بار با رشد ۹۳ هزار واحدی برابر با ۲.۴ درصد از مرز ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۹۸۲ واحد عبور کرد که این بالاترین رکورد رشد رقم شاخص بورس در یک روز به شمار می‌رود.

روز کاری که زنگ معاملاتی را معاون اول رئیس جمهور با حضور در تالار بورس تهران به صدا درآورد.

در این روز معاملاتی شاخص کل هم‌وزن نیز ۲۲ هزار و ۷۲۶ واحد صعود کرد و در کانال یک میلیون و ۷۰ هزار واحد قرار گرفت.

گفتنی است از ۷۲۲ نماد امروز ۶۷۴ نماد مثبت و فقط ۲۹ نماد منفی به کار خود پایان دادند.

امروز ارزش کل معاملات خرد« سهام و صندوق‌های سهامی» و پایانی(TAL) به ۱۶۱,۷۰۶میلیارد ریال رسید.

