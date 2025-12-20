باشگاه خبرنگاران جوان-اکبر بهنامجو همزمان با روز ملی حمل‌ونقل با حضور در ایستگاه راه‌آهن قم از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و از کارکنان و عوامل راه‌آهن استان تجلیل کرد.

وی همچنین افزود: اتصال مراکز صنعتی استان به شبکه ریلی، بهره‌برداری از سیلوی گندم، حمل بار‌هایی نظیر سیمان و برنامه‌ریزی برای ایجاد بارانداز‌های جدید، موجب انتقال سالانه میلیون‌ها تن بار از جاده به ریل خواهد شد که نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی و توسعه پایدار استان دارد.

استاندار قم با اشاره به طرح‌های در دست اجرا اظهار کرد: با تکمیل طرح‌های ریلی در مناطق مختلف استان، ظرفیت جابه‌جایی بار ریلی قم به حدود پنج میلیون تن در سال خواهد رسید که معادل نزدیک به ۱۰ درصد سهم کشور است.

بهنامجو همچنین بر توسعه ناوگان مسافری، افزایش قطار‌های مسیر تهران–قم و پیگیری قطار‌های پرسرعت تأکید کرد و گفت: استفاده از حمل‌ونقل ریلی برای انبار‌های نهاده‌های دامی و تقویت زیرساخت‌های جانبی راه‌آهن، از دیگر برنامه‌های در دست اجراست که آثار اقتصادی و پدافندی مهمی برای استان خواهد داشت.

در پایان این بازدید، استاندار قم ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل و کارکنان راه‌آهن استان، توسعه حمل‌ونقل ریلی را یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان عنوان کرد و بر تداوم حمایت از طرح‌های تحول‌آفرین در این حوزه تأکید کرد.

منبع:استانداری قم