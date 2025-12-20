وان‌پلاس از تبلت جدید خود رونمایی کرده است که آماده رقابت با بهترین تبلت‌های موجود در بازار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - وان‌پلاس پد گو ۲ دارای بدنه بادوامی است که از فلز، پلاستیک و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش ساخته شده است. ابعاد آن ۲۶۶ در ۱۹۲.۸ در ۶.۸ میلی‌متر و وزن آن ۵۹۷ گرم است. این تبلت به یک قلم هوشمند برای نوشتن و طراحی روی صفحه نمایش و یک درگاه سیم‌کارت برای اتصال به شبکه تلفن همراه مجهز شده است.

صفحه نمایش ۱۲.۱ اینچی IPS LCD آن دارای وضوح ۱۹۸۰ در ۲۸۰۰ پیکسل، روشنایی تقریباً ۹۰۰ نیت و نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز است. همچنین از دالبی ویژن برای یک تجربه تماشای ویدیوی استثنایی پشتیبانی می‌کند و توسط شیشه بسیار بادوام Mohs Level ۶ محافظت می‌شود.

این دستگاه اندروید ۱۶ با رابط کاربری OxygenOS ۱۶ را اجرا می‌کند و از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی ۷۳۰۰ اولترا، پردازنده گرافیکی Mali-G۶۱۵ MC۲، ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارت‌های microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۸ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی FHD با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است و دوربین جلوی آن نیز ۸ مگاپیکسل است.

این دستگاه همچنین دارای پورت USB Type-C ۲.۰، چهار بلندگو و باتری ۱۰،۰۵۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۳۳ واتی است.

منبع: gsmarena

وان‌پلاس از یکی از بهترین تبلت‌های خود رونمایی کرد
