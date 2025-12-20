باشگاه خبرنگاران جوان-علی اصغر سلطانی دادستان جدید قم در آیین معارفه خود، ضمن ارائه برنامه‌های کلیدی خود، بر اهمیت ویژه حفظ و تأمین معیشت مردم تأکید کرد و اعلام داشت که مقابله با اخلال‌گران بازار و هرگونه اقدام مخرب علیه زندگی شهروندان، در صدر اولویت‌های کاری او قرار دارد.

وی در نخستین اظهارات رسمی خود به عنوان دادستان قم با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با اراذل و اوباش، مبارزه با احتکار کالاهای اساسی و مقابله با گران‌فروشی‌های غیرمجاز، گفت: هر آنچه به معیشت مردم گره خورده، به‌طور قطع در اولویت برنامه‌های دادستانی است و هیچگونه مماشاتی در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.

دادستان قم تصریح کرد: برخورد جدی و قانونی با اخلال‌گران بازار و کسانی که با اقدامات خود موجبات نارضایتی و مشکلات اقتصادی برای مردم ایجاد می‌کنند، در راستای تأمین عدالت اجتماعی و آرامش عمومی انجام خواهد شد.

این آیین که با حضور نمایندگان بیوت مراجع، حوزه‌های علمیه و دفتر رهبر معظم انقلاب برگزار شد، موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و هیأت همراه، تولیت مسجد مقدس جمکران، رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم، قضات دیوان عالی کشور، اعضای شورای قضائی استان، استاندار قم، نمایندگان مردم قم در مجلس، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران کل استان حضور داشتند