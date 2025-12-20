باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار صیادی گفت: در هفته گذشته روزانه بیش از ۲۰۳ تن مرغ کشتار شده وارد بازار استان شده و امروز (شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴) نیز ۳۶۴ تن مرغ عرضه گردیده که تقریباً دو برابر نیاز استان است. همچنین ۵۰۰ تن مرغ منجمد به عنوان ذخایر استراتژیک در سردخانه‌ها نگهداری شده و آماده عرضه در بازار شب یلداست.

وی گفت:استان لرستان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از مرغ تولیدی خود را به سایر استان‌ها نیز عرضه می‌کند. در زمینه گوشت قرمز نیز سالانه حدود ۳۳ هزار تن تولید می‌شود که بیش از میزان مصرف استان (۲۰ هزار تن) است و هیچ کمبودی در این بخش وجود ندارد.

صیادی افزود: در خصوص برنج نیز طی هفته گذشته حدود ۷۰۰ تن برنج در فروشگاه‌های بزرگ استان توزیع شده است. همزمان، نظارت‌ها بر بازار تشدید شده و ۳۲ اکیپ نظارتی حتی در ساعات غیراداری بر کیفیت، سلامت و قیمت کالا‌ها نظارت دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان گفت: مدیرکل دامپزشکی استان و همکاران وی نیز نظارت مستمر بر سلامت مواد پروتئینی را در دستور کار قرار داده‌اند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از مردم درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، موارد را گزارش دهند تا بازرسی و تعزیرات به تخلفات رسیدگی کنند.

منبع:روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان