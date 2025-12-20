باشگاه خبرنگاران جوان - «مهدی مجیدی» در حاشیه رزمایش ترافیکی طرح زمستانی اظهار کرد: این رزمایش با پیگیری فرمانده پلیس راه استان و با حضور دستگاههای مسئول در حوزه کاهش تصادفات و ایمنی جادهها برگزار شد و تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: اداره کل راهداری، اورژانس، هلال احمر، آتشنشانی و مدیریت ستاد بحران استان در این طرح همکاری دارند و هدف اصلی کاهش تصادفات در جادههای لرستان است.
مجیدی از توسعه زیرساختهای جادهای در استان خبر داد و گفت: امسال ۵۵ کیلومتر به شاهراهها و جادههای مواصلاتی استان اضافه شده است، همچنین اداره کل راه و شهرسازی در حال تکمیل و توسعه چهارخطهها در محورهای مختلف است که از جمله در محور ازنا_ شازند بخشی به بهرهبرداری رسیده و پروژه چهارخطه محور کوهدشت نیز در حال اجراست.
معاون عمرانی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی شورای ترافیک استان، کاهش تلفات و تصادفات است که خوشبختانه امسال شاهد کاهش ۵۰ درصدی تصادفات جرحی نسبت به سال گذشته بودهایم.
وی تأکید کرد: امیدواریم با ادامه آموزشهای عمومی به رانندگان، توسعه زیرساختهای ایمنی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، شاهد کاهش بیشتر تصادفات در جادههای استان باشیم.
منبع:ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری لرستان