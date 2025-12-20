باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- شرکت اسپیس ایکس از طریق پلتفرم ایکس خود اعلام کرده است که ماهواره شماره ۳۵۹۵۶ در ارتفاع ۴۱۸ کیلومتری (۲۶۰ مایلی) بالای زمین دچار "نقص" شده و در نتیجه ارتباط آن به طور کامل قطع شده است.

طبق این بیانیه، این نقص باعث نشتی از مخزن پیشرانش ماهواره، افت ناگهانی در مدار اصلی آن در حدود ۴ کیلومتر (۲.۵ مایل) و انتشار تعداد محدودی از قطعات کوچک و قابل ردیابی شده است.

توضیحات فنی نشان می‌دهد که مخزن سوخت ممکن است دچار پارگی یا نوع دیگری از آسیب ساختاری شده باشد. اسپیس ایکس بلافاصله همکاری نزدیکی با ناسا و نیروی فضایی ایالات متحده برای نظارت و ردیابی این زباله‌های جدید آغاز کرد.

نمایندگان استارلینک برای اطمینان بخشیدن به عموم، تأکید کردند که سطح خطر کم است. این ماهواره، با وجود نقص فنی‌اش، «عمدتاً سالم» باقی مانده است، اما در مدار نامنظمی قرار دارد. انتظار می‌رود ظرف چند هفته آینده دوباره وارد جو زمین شود و پس از ورود مجدد به جو، کاملاً بسوزد.

این بیانیه همچنین تصریح کرد که مسیر فعلی آن، این ماهواره را زیر مدار ایستگاه فضایی بین‌المللی نگه می‌دارد، به این معنی که «هیچ خطری» برای ایستگاه یا خدمه ساکن آن وجود ندارد.

این شرکت در بیانیه خود بر تعهد خود به ایمنی فضا تأکید کرد و گفت: «ما به عنوان بزرگترین اپراتور منظومه ماهواره‌ای جهان، عمیقاً به ایمنی فضا متعهد هستیم. ما چنین رویداد‌هایی را بسیار جدی می‌گیریم.» آنها افزودند که تیم‌های مهندسی به سرعت در حال کار برای شناسایی و رفع علت اصلی نقص هستند و در حال حاضر به‌روزرسانی نرم‌افزاری را در سراسر ناوگان برای افزایش محافظت در برابر این نوع حادثه آغاز کرده‌اند.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که شبکه استارلینک به رشد سریع خود ادامه می‌دهد و در حال حاضر نزدیک به ۹۳۰۰ ماهواره فعال دارد که حدود ۶۵٪ از کل ماهواره‌های در حال چرخش به دور سیاره ما را تشکیل می‌دهند. تنها در سال جاری، اسپیس ایکس ۱۲۲ ماموریت استارلینک را انجام داد و بیش از ۳۰۰۰ ماهواره جدید را به مدار پایین زمین اضافه کرد.

شایان ذکر است که اسپیس ایکس یک سیاست مدیریت پایان عمر پیشگیرانه برای ماهواره‌های خود دارد که برای فعالیت تقریباً پنج ساله طراحی شده‌اند و عمداً آنها را قبل از رسیدن به پایان عمر عملیاتی خود از مدار خارج می‌کند. این شرکت همچنین مکانیسم‌های پیشرفته اجتناب از برخورد را پیاده‌سازی کرده است؛ ماهواره‌های استارلینک تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵ تقریباً ۱۴۵۰۰۰ مانور اجتناب خودکار انجام دادند.

با این وجود، این حادثه چالش‌های رو به رشد در محیط فضایی شلوغ را برجسته می‌کند. تنها چند روز قبل، در ۱۲ دسامبر، مایکل نیکولز، معاون مهندسی استارلینک اسپیس ایکس، از یک برخورد نزدیک خطرناک و ناهماهنگ بین یک ماهواره استارلینک و یک ماهواره چینی تازه پرتاب شده پرده برداشت و خاطرنشان کرد که بیشتر خطرات در فضا ناشی از عدم هماهنگی بین اپراتور‌های ماهواره است.

منبع: اسپیس ایکس