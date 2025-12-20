باشگاه خبرنگاران جوان ، بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان، در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر، کاهش محسوس دما در بسیاری از نقاط استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به بروز سرمازدگی در محصولات کشاورزی، دام و طیور شود. از این‌رو، به‌منظور پیشگیری از خسارات احتمالی، اجرای فوری تمهیدات پیشگیرانه برای بهره‌برداران بخش کشاورزی ضروری اعلام شده است.

در این اطلاعیه، به کشاورزان توصیه شده است نسبت به پوشش‌دهی محصولات و گیاهان حساس به سرما، تسریع در برداشت محصولات رسیده، خودداری از آبیاری سنگین در ساعات شب و بامداد و تغذیه مناسب مزارع و باغات با کودهای تقویتی حاوی پتاسیم و آمینواسیدها اقدام کنند. همچنین استفاده از سموم مسی مورد تأیید سازمان حفظ نباتات، محافظت از نهال‌ها و درختان جوان و پایش مستمر مزارع و باغات مورد تأکید قرار گرفته است.

برای دامداران و عشایر نیز انتقال دام‌ها به مکان‌های سرپوشیده و گرم، جلوگیری از قرارگیری دام در معرض باد و رطوبت، تأمین علوفه و آب سالم و توجه ویژه به دام‌های ضعیف، جوان و آبستن توصیه شده است.

در بخش طیور، اطمینان از سلامت سیستم‌های گرمایشی، تنظیم دما و رطوبت سالن‌ها، جلوگیری از نفوذ سرما و خودداری از جابجایی غیرضروری طیور از جمله توصیه‌های اعلام‌شده است. همچنین زنبورداران موظف به فشرده‌سازی کندوها، جلوگیری از نفوذ باد و رطوبت و تأمین ذخایر غذایی کافی برای زنبورها هستند.

در حوزه گلخانه‌ها و نهالستان‌ها نیز بررسی و تقویت پوشش‌ها، تنظیم سیستم‌های گرمایشی و تهویه، پوشاندن درزها و محافظت از گیاهان حساس در برابر افت دما مورد تأکید قرار گرفته است.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که اگرچه بارندگی‌های اخیر موجب بهبود نسبی منابع آبی و شرایط کشاورزی شده، اما افت دما پس از بارش‌ها می‌تواند خسارات قابل توجهی به دنبال داشته باشد و اجرای به‌موقع توصیه‌های فنی نقش مهمی در کاهش این خسارات خواهد داشت.

منبع :هواشناسی هرمزگان