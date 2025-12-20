مدیرکل راه‌آهن قم گفت: به منظور توسعه حمل و نقل ریلی و با حمایت استان زمینه‌ تحقق نخستین سرمایه‌گذاری مشترک راه‌آهن و بخش خصوصی در استان قم به ارزش حدود سه همت فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجید ارجونی در دیدار استاندار قم از راه آهن استان افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی از جمله سیلوی گندم، شهرک صنعتی شکوهیه و منطقه سلفچگان انجام شده که طرح سیلوی گندم به بهره‌برداری رسیده و هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ واگن گندم در حال تخلیه است.

وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر کاهش تردد کامیون‌ها در جاده‌ها، موجب کاهش ترافیک، سوانح جاده‌ای و افزایش ایمنی و پدافند غیرعامل استان شده است.

سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیاردی برای رسیدن به موقع مسافران

مدیرکل راه‌آهن قم با اشاره به اجرای طرح بلاک‌های میانی در مسیرهای ریلی استان اظهار کرد: با اجرای این طرح، ظرفیت عبور قطارها افزایش یافته و در برخی مسیرها به جای عبور یک قطار، امکان تردد همزمان چهار قطار فراهم شده است که نتیجه آن کاهش چشمگیر تأخیر قطارها بوده است.

مجید ارجونی تصریح کرد: میزان تأخیر قطارها که پیش از این به حدود سه هزار دقیقه می‌رسید، اکنون به کمتر از ۲۰۰ دقیقه کاهش یافته که معادل کاهش حدود ۹۰ درصدی است. برای اجرای این طرح، حدود ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه شده که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و رضایتمندی مسافران و صاحبان بار داشته است.

برچسب ها: راه آهن قم ، جمل و نقل ریلی
خبرهای مرتبط
ریل ۷۰ ساله خیابان رسالت قم در مسیر جمع‌آوری
کاهش ۹۰ درصدی تاخیر قطار‌ها در استان قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حجت الاسلام غریب رفت سلطانی آمد
تردد ایمن در جاده‌های برف‌گیر قم برقرار شد
دادستان‌کل کشور: تأخیر پروژه‌های قم مردم را به زحمت انداخته است
نخستین کنگره بین‌المللی شعر مقاومت در قم برگزار می‌شود
پایان مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ماسودا استان قم
کاهش ۹۰ درصدی تاخیر قطار‌ها در استان قم
برخورد قاطع با اخلال‌گران معیشت مردم، اولویت اصلی دادستان جدید قم
آخرین اخبار
برخورد قاطع با اخلال‌گران معیشت مردم، اولویت اصلی دادستان جدید قم
کاهش ۹۰ درصدی تاخیر قطار‌ها در استان قم
پایان مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ماسودا استان قم
نخستین کنگره بین‌المللی شعر مقاومت در قم برگزار می‌شود
دادستان‌کل کشور: تأخیر پروژه‌های قم مردم را به زحمت انداخته است
تردد ایمن در جاده‌های برف‌گیر قم برقرار شد
حجت الاسلام غریب رفت سلطانی آمد
دلسوختگان اهل بیت قم مقاومت تهران را درهم شکست
یلدای مهدوی در طریق‌المهدی قم+فیلم
غیرحضوری شدن مدارس در برخی مناطق استان قم فردا شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴