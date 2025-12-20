رئیس اتاق اصناف مرکز فارس با اشاره به برگزاری یادواره‌های شهدا در اتحادیه‌های صنفی ذیل دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، از عموم اتحادیه‌های صنفی شیراز درخواست تا در برگزاری این یادواره‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جوانمردی در نشست هماهنگی یادواره‌های شهدا در اتحادیه‌های صنفی شیراز ذیل دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) در کشور گفت: شایسته است در خصوص برگزاری یادواره‌های شهدا ذیل برگزاری دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور تمام تلاش و ظرفیت خود را به کار بگیریم.

او افزود: از اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز دعوت می‌کنیم تا در خصوص مشارکت در برگزاری ۷۰۰۰ یادواره شهدا توسط ۷۰۰۰ اتحادیه صنفی سراسر کشور در تاریخ یکم بهمن ماه با عنوان «آبروی بازار؛ افتخار اصناف» مشارکت فعال داشته باشند و از ظرفیت محل اتحادیه صنفی خود، مساجد محل و واحد‌های صنفی شهدای صنف خود برای برگزاری این مراسم بهره‌مند شوند.

مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس نیز در این نشست به تهیه ۷۷ پوستر از سوی ۷۷ اتحادیه صنفی شهرستان شیراز در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این اقدام که در قالب آن هر پوستر با شهید صنفی هر اتحادیه تهیه می‌شود اقدامی مطلوب در برگزاری این کنگره ملی است و به عنوان مستندنگاری به دبیرخانه کنگره در تهران ارسال می‌گردد.

مهدی دوکوهکی از تهیه کلیپ شهدای شاخص صنفی استان فارس به عنوان اقدامی مطلوب برای مشارکت هرچه بهتر در دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور نیز خبر داد که از رسانه ملی نیز پخش شوند.

نشست هماهنگی یادواره‌های شهدا در اتحادیه‌های صنفی شیراز ذیل دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در اتاق اصناف مرکز استان فارس با تاکید بر مشارکت اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز در برگزاری یادواره‌های شهدای صنفی برگزار شد.

