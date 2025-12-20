باشگاه خبرنگاران جوان - سیدسجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از راهاندازی سامانه متمرکز نوبتدهی اینترنتی خدمات سرپایی خبر داد و گفت: این سامانه اول دی ماه به صورت رسمی افتتاح خواهد شد و امکان گرفتن وقت برای دریافت خدمات سرپایی بیمارستانها و کلینیکهای دانشگاهی سراسر کشور به صورت اینترنتی را فراهم میکند.
وی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی گسترده و مؤثر به عموم مردم در این خصوص، خاطرنشان کرد: عموم مردم از تاریخ فعالیت رسمی این سامانه (اول دی ماه) میتوانند برای دریافت نوبت اینترنتی خدمات سرپایی بیمارستانها و کلینیکهای دانشگاهی، به سامانه متمرکز نوبتدهی وزارت بهداشت به آدرس nobat.behdasht.gov.ir مراجعه کنند.
منبع: وزارت بهداشت