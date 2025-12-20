باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تلویزیون دولتی اردن اعلام کرد که ارتش این کشور در حملات هوایی آمریکا به اهدافی در سوریه شرکت داشته است.

اندکی بعد، ارتش اردن این اظهارات را تایید کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرد به این عملیات پیوسته است «تا مانع از سوءاستفاده سازمان‌های افراطی از این مناطق به عنوان سکو‌های پرتاب جت تهدید امنیت همسایگان سوریه شود».

صبح امروز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به طور بسیار جدی به پایگاه‌های داعش در سوریه حمله می‌کند. این حملات در حالی صورت گرفت که هفته گذشته نظامیان آمریکایی در شهر پالمیرا واقع در مرکز سوریه هدف حمله داعش قرار گرفتند.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «به دلیل قتل وحشیانه میهن‌پرستان شجاع آمریکایی توسط داعش در سوریه، من بدینوسیله اعلام می‌کنم که ایالات متحده، همانطور که قول داده بودم، انتقام بسیار جدی را از تروریست‌های قاتل مسئول این حادثه خواهد گرفت».

ساعاتی پیش، رامی عبدالرحمان، رئیس دیده‌بان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که «حداقل پنج عضو» داعش در استان دیرالزور در شرق سوریه کشته شده‌اند.

یک منبع امنیتی سوری به خبرگزاری فرانسه گفت که حملات آمریکا، داعش را در استان‌های حمص، دیرالزور و رقه هدف قرار داده و شامل عملیات زمینی نشده است.

ترامپ به طور جداگانه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که دولت موقت سوریه «کاملاً از» عملیات نظامی آمریکا «حمایت می‌کند».

یک مقام آمریکایی گفت که در این عملیات ۷۰ هدف که زیرساخت‌ها و تسلیحات داعش را در خود جای داده بودند، مورد اصابت قرار گرفت.

شبکه الجزیره در خصوص حملات امروز نوشت: عملیات در حالی انجام شد که احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس جمهور سوریه، «در تلاش برای احیای وجهه خود و وجهه سوریه است».

منبع: خبرگزاری فرانسه