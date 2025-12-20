مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس از آغاز توزیع اعتبار طرح یسنا برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار و کمک هزینه تغذیه کودکان زیر ۵ سال در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید بیاری، از آغاز مرحله جدیدی از حمایت‌های معیشتی در استان خبر داد و جزئیات اجرای سه طرح مهم کالابرگ الکترونیکی، یسنا و بهبود تغذیه کودکان را تشریح کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از پانزدهم آذرماه آغاز شده است، در نوبت اول، حساب سرپرستان خانوار مددجوی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در دهک‌های یکم تا سوم درآمدی شارژ شد و از ۲۲ آذر نیز این اعتبار برای سایر اقشار این دهک‌ها تخصیص یافت.

بیاری افزود: در این مرحله، به هر یک از مشمولان دهک‌های اول تا سوم، مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار اختصاص یافته که نسبت به مرحله قبل ۱۲۰ هزار تومان افزایش دارد، همچنین از ۲۹ آذر، برای خانوار‌های دهک‌های چهارم تا هفتم نیز نفری ۳۵۰ هزار تومان شارژ می‌شود.

او ادامه داد: این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر در فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است.

بیاری با اشاره به انعطاف طرح، تصریح کرد: مشمولان می‌توانند با مراجعه به بیش از ۵ هزار فروشگاه از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف در سراسر استان، کالا‌های مورد نیاز خود را بدون محدودیت برند و با امکان خرید در چند نوبت تهیه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: اعتبار این مرحله تا پایان اسفند ۱۴۰۴ معتبر است و استفاده از آن کاملاً اختیاری است.

او همچنین از تغییر عنوان گوشت مرغ به گوشت سفید در فهرست کالا‌ها خبر داد و گفت: این تغییر از ۱۲ مهرماه امسال اعمال شده تا امکان خرید انواع گوشت سفید مانند مرغ، بوقلمون، بلدرچین و آبزیان برای مردم فراهم شود.

مدیرکل تعاون فارس هشدار داد: اهالی استان پهناور فارس مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران باشند و تنها به پیامک‌های رسمی از سر شماره V.Refah اعتماد کنند.

بیاری تصریح کرد: هرگونه تخلف از جمله کم‌فروشی یا فروش اجباری کالا، جرم است و مردم می‌توانند موارد را به ادارات صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات حکومتی یا ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها گزارش دهند، گشت‌های نظارتی نیز تا پایان مرحله اجرای این طرح در سطح استان فعال است.

اجرای طرح یسنا برای مادران باردار و یا دارای فرزند شیرخوار

بیاری در ادامه به اجرای طرح یسنا از نیمه‌های آذرماه امسال در سطح استان اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف حمایت از مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار زیر دو سال در سه دهک اول درآمدی و بر اساس قانون حمایت از خانواده اجرا می‌شود.

او افزود: مبلغ اعتبار برای هر خانوار مشمول در این مرحله ۶۵۰ هزار تومان است که علاوه بر ۱۱ قلم کالای اساسی، برای خرید پوشک، سبزیجات و آجیل و مغز‌ها نیز قابل استفاده خواهد بود، مشمولان تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ فرصت استفاده از این اعتبار را دارند.

ارتقا و بهبود تغذیه کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه

مدیرکل رفاه اجتماعی استان فارس از پرداخت کمک هزینه حمایتی برای کودکان ۵ ماهه تا ۵۹ ماهه (زیر ۵ سال) خبر داد و گفت: این حمایت با هدف بهبود تغذیه و ارتقای سلامت کودکان انجام می‌شود.

بیاری با بیان اینکه از ۲۶ آذرماه جاری، حساب خانوار‌های مشمول شارژ شده است، افزود: بر این اساس، به ازای هر کودک در دهک‌های اول تا پنجم، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ششم و هفتم ۸۰۰ هزار تومان اعتبار اختصاص یافته است، این اعتبار در قالب کالابرگ الکترونیکی و برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه دانه‌های مغذی و میوه و سبزیجات قابل استفاده است.

او از خانواده‌هایی که تاکنون برای ارزیابی رشد کودک خود به مراکز بهداشتی مراجعه نکرده‌اند، خواست برای بهره‌مندی از این حمایت‌ها به مراکز بهداشت مراجعه کنند.

منبع: اداره تعاون فارس