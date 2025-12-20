قالیباف با صدور پیامی درگذشت اشرف بروجردی، همسر و خواهر شهید را به علاءالدین بروجردی نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تسلیت محمد باقر قالیباف ئیس مجلس در پی درگذشت اشرف بروجردی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
اِنّا لله و اِنّا اِلَیهِ راجِعون
جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی
درگذشت همشیره محترمه خانم دکتر اشرف بروجردی، خواهر شهید و همسر شهید والامقام غلامعلی معتمدی از شهدای گرانقدر هفتم تیر و رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی موجب تألم و تأثر گردید.
این مصیبت را به جنابعالی و آن خاندان معزز تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی