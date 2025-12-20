رئیس جمهور در پیامی درگذشت مرحومه اشرف بروجردی از فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی و از مدیران اثرگذار فرهنگی کشور را به خانواده ایشان تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام تسلیت مسعود پزشکیان در پی درگذشت اشرف بروجردی آمده است: درگذشت مرحومه اشرف بروجردی فعال عرصه سیاسی و اجتماعی و از مدیران اثرگذار فرهنگی کشور را به خانواده ایشان تسلیت می‌گویم.

رئیس جمهور افزود: این بانوی فرهیخته که برخاسته از خانواده‌ای ریشه‌دار در علم و دین بود، در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اجرایی و سیاسی حضوری مسئولانه داشت و به عنوان نخستین زن رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نقشی موثر در صیانت از میراث مکتوب کشور ایفا کرد و نام نیکی از خود برجا گذاشت.

پزشکیان در این پیام تسلیت از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای خانواده مکرم ایشان و عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت کرد.

