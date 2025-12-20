سایپا در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال موفق شد در نبردی نفس گیر هوادار را در ضربات پنالتی شکست دهد و به مرحله بعدی صعود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال تیم فوتبال هوادار و سایپا تهران که در لیگ دسته یک حضور دارند از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه پاس به مصاف یکدیگر رفتند.

محمدمهدی طهماسبی در دقیقه ۵ با فرصت طلبی از اشتباه دروازه بان سایپا موفق شد دروازه را باز کند تا هوادار خیلی زود از حریفش پیش بیفتد.
 
سامان محرابی زاده در دقیقه ۲۸ گل تساوی را به ثمر رساند.

نیمه اول این دیدار با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.
 
در نیمه دوم محمدمهدی طهماسبی در دقیقه ۷۸ برای دومین بار دروازه سایپا را باز کرد تا در این دیدار دبل کرده باشد.
 
سایپا پس از دریافت گل دوم سراپا حمله شد تا اینکه در دقیقه ۸۸ شهرام سالاری گل تساوی را به ثمر رساند.

بازی با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود.

سعید غلامعلی بیگی در دقیقه ۵ + ۱۰۵ وقت‌های اضافه از بازی اخراج شد تا کار برای هوادار در ادامه بازی سخت‌تر شود.

در پایان وقت‌های اضافه نیز ۲ تیم نتوانستند به گل برسند تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.

در نهایت در ضربات پنالتی سایپا ۷ - ۶ از سد هوادار گذشت و به مرحله بعدی صعود کرد.

برچسب ها: جام حذفی فوتبال ، هوادار ، سایپا
