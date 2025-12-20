ترکیه می‌گوید در نشست با سایر میانجیگران آتش‌بس غزه در آمریکا، روند انتقال به مرحله دوم این توافق بررسی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات ترکیه، مصر، قطر و آمریکا امروز در شهر میامی، واقع در ایالت کالیفرنیا مذاکراتی پیرامون وضعیت غزه و آتش‌بس در این باریکه برگزار کردند.

اونجو کچلی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیئت ترکیه‌ای توسط «هاکان فیدان» وزیر خارجه این کشور هدایت می‌شد.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت: «در این جلسه، مسائل مربوط به اجرای مرحله اول طرح صلح غزه مورد بررسی قرار گرفت و در مورد روند انتقال به مرحله دوم تبادل نظر شد.»

وی ادامه داد: «در این مذاکرات، اشاره شد که آتش‌بس حاصل شده در مرحله اول با وجود نقض‌ها ادامه یافته، آزادی اسرا تکمیل شده و حملات تا حد زیادی متوقف شده است.»

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه افزود: «در مورد مرحله دوم، تمهیداتی برای اطمینان از اداره غزه توسط فلسطینیان مورد بررسی قرار گرفت. افزون بر این، گام‌هایی که باید در مورد شورای صلح و نیروی ثبات بین‌المللی طبق طرح صلح برداشته شود، مورد بررسی قرار گرفت.»

مرحله اول آتش‌بس غزه که از ۱۸ مهرماه آغاز شده، شامل تبادل اسرا و عقب‌نشینی جزئی ارتش صهیونیستی از نوار غزه بود. مرحله دوم این توافق که آمریکا مدعی است قصد دارد آن را به زودی آغاز کند، شامل استقرار نیرو‌های خارجی در غزه، تشکیل «هیئت صلح» خارجی و تشکیل یک کمیته تکنوکرات فلسطینی برای اداره غزه است. 

پیش از این، منابع گزارش داده بودند که میانجیگران در مذاکرات میامی، به دنبال آن خواهند بود که چارچوب جدیدی برای مرحله دوم آتش‌بس غزه تدوین کنند. 

تحلیلگران می‌گویند که این حرکت می‌تواند تا اوایل سال آینده میلادی (ده روز دیگر) به گام‌های مشخصی تبدیل شود.

پیش از مذاکرات میامی، باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس در اظهاراتی گفت که فلسطینی‌ها انتظار دارند این مذاکرات به توافقی برای توقف تمام تخلفات و نقض‌های آتش‌بس و وادار کردن رژیم اسرائیل به رعایت مفاد توافق شرم‌الشیخ منجر شود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ترکیه ، آتش بس غزه ، مرحله دوم
