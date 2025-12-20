باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به سهم بالای حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق جاده انجام می‌شود و به همین دلیل ارتقای ناوگان، راه‌ها و عامل انسانی سه محور اساسی توسعه هستند.

وی فرسودگی ناوگان تجاری را یکی از چالش‌های جدی کشور دانست و افزود: سایپادیزل می‌تواند در نوسازی ناوگان فرسوده نقش مؤثری داشته باشد. کشنده GX560 از نظر استانداردهای آلایندگی و ایمنی، محصولی قابل اتکا محسوب می‌شود.

در ادامه این برنامه زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در آیین آغاز رسمی تولید کشنده GX560 با اشاره به نتایج مثبت به‌کارگیری مدیران جوان گفت: نمونه موفق این رویکرد را می‌توان در عملکرد سایپادیزل مشاهده کرد.

وی با تأکید بر اهمیت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین افزود: با توجه به نیاز کشور، تولید کشنده GX560 می‌تواند نقش مهمی در نوسازی ناوگان تجاری ایفا کند.

رشد ۲۵۰ درصدی تولید و افزایش چهاربرابری سهم بازار

محمود سهیل‌نژاد، مدیرعامل شرکت سایپادیزل گفت: سایپادیزل در سال ۱۳۹۷ به‌دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه شد، اما امروز با اتکای به توان داخلی، رشد تولید بیش از ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده و سهم بازار آن بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

وی افزود: در بخش توسعه محصول، تا پایان سال دو محصول جدید ۶ و ۸ تن اتوماتیک به سبد تولید اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد کیفی این شرکت گفت: کامیونت M4 طبق گزارش ISQI، باکیفیت‌ترین محصول در رده خود بوده است. همچنین با راه‌اندازی خدمات در محل، امداد ۲۴ ساعته و پروژه‌های توسعه‌ای در شرکت رنا، شاخص رضایت مشتریان بهبود یافته است.

وی تأکید کرد: سایپادیزل در حال حاضر هیچ خودروی معوقی در تولیدات جاری ندارد و کشنده GX560 نیز در برنامه جایگزینی ناوگان فرسوده قرار خواهد گرفت.

سهیل‌نژاد گفت: برنامه تولید اعلام‌شده به وزارت صمت و گروه خودروسازی سایپا تاکنون بدون انحراف محقق شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، برنامه تولید به‌صورت کامل اجرایی شود

موتور ۵۶۰ اسب‌بخاری و استانداردهای اروپایی

هومن رجایی‌زاده، معاون مهندسی شرکت سایپادیزل، با اشاره به ویژگی‌های فنی این کشنده گفت: GX560 مجهز به موتور ۱۳.۵ لیتری کامینز با توان ۵۶۰ اسب بخار و گشتاور ۲۶۵۰ نیوتن‌متر است و قابلیت ارتقا تا استاندارد آلایندگی یورو ۶ را دارد.

وی افزود: گیربکس ZF، محورهای DANA، کابین مجهز به سیستم تعلیق بادی و برخورداری از استانداردهای کامل اروپایی از دیگر ویژگی‌های این محصول است.

رجایی‌زاده با اشاره به استانداردهای ایمنی گفت: کشنده GX560 دارای سامانه‌هایی نظیر ترمز اضطراری، رادار بین خطوط و ترمز کمکی است و قابلیت انطباق با استانداردهای ۱۲۰‌گانه آینده را نیز دارد.

وی تصریح کرد: در سال جاری ۲۰۰ دستگاه و در سال آینده ۱۰۰۰ دستگاه از این کشنده تولید خواهد شد. داخلی‌سازی این محصول با ۲۰ درصد آغاز شده و در سال آینده به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.