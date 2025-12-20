فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل تیراندازی در کمتر از یک ساعت توسط پلیس این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و تیراندازی با اسلحه گرم در یکی از محله‌های شهر که منجر به رعب و وحشت شهروندان شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری "۲۵ شریف آباد" قرار گرفت.

او افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل اختفاء عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه اسلحه گرم کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلاف شخصی عنوان کرد، گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

دستبند پلیس بر دستان سوداگران مرگ با کشف ۱۴ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر



فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۱۴ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک و دستگیری یک نفر قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: روز گذشته مأموران یگان "امداد" با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند افرادی در منزل شخصی مقداری مواد مخدر دپو کرده‌اند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل موفق شدند مقدار ۱۴ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف و یک نفر قاچاقچی را نیز دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ گزارش آن را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

دستگیری کلاهبردار ۳۰ میلیاردی با وعده وام دروغین در جهرم

فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری یک نفر کلاهبردار که در قالب وعده‌های وام دروغین اقدام به ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع ۶ فقره حکم جلب مبنی بر دستگیری یک کلاهبردار که با وعده‌های دروغین پرداخت وام از اعتماد شهروندان سوء استفاده می‌کرده است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران یگان جلب این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند متهم را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

رئیس پلیس جهرم در پایان با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، تصریح کرد: از ابتدای آذر ماه تاکنون ۱۶۸ نفر محکوم فراری توسط ماموران یگان جلب دستگیر و به دادسرا معرفی شدند.

منبع: پلیس فارس