باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این مراسم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، جمعی از معاونان وزرا، استاندار کردستان، نماینده علمای اهل سنت، جمعی از علمای حوزه‌های علمیه و مسئولان دستگاه‌های عضو ستاد برگزار شد، دکتر عارف پس از رونمایی رسمی از تمبر یادبود، نخستین مهر انتشار آن را ثبت کرد و حاضران نیز با امضای تابلوی یادبود، در ماندگار شدن این رویداد فرهنگی مشارکت کردند.

این تمبر یادبود برگرفته از اثر مینیاتور «معراج» استاد محمود فرشچیان است و در قالب اقلام استاندارد فیلاتلی شامل کارت مهر روز، پاکت مهر روز، قاب ورق کامل تمبر، قاب بلوک چهارتایی تمبر و قاب تک‌تمبر دارای شناسنامه بین‌المللی پستی طراحی و تولید شده است.

طراحی و تولید این مجموعه فرهنگی و هنری با مشارکت کارگروه هنر و رسانه ستاد بزرگداشت یک‌هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت (ص)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه فرهنگی–رسانه‌ای نشرآوران انجام شده است. قالب‌های این مجموعه به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که به‌عنوان بسته‌ای نفیس و ماندگار، قابلیت ارائه در محافل فرهنگی، رویداد‌ها و دیدار‌های بین‌المللی را به‌عنوان هدیه‌ای ارزشمند معنوی و هنری داشته باشند.

رونمایی از این تمبر یادبود، تلاشی در جهت پاسداشت میراث معنوی اسلام، بازنمایی جلوه‌های هنر اسلامی–ایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای گفت‌وگوی بین‌المللی و معرفی پیام رحمت پیامبر اسلام (ص) در سطح ملی و جهانی به شمار می‌آید.