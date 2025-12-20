فیس‌بوک در حال آزمایش دریافت هزینه برای اشتراک‌گذاری لینک‌های خارجی در پلتفرم خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - فیس‌بوک در حال آزمایش سیستم جدیدی است که می‌تواند با در نظر گرفتن اعمال محدودیت‌های مالی برای ارسال لینک‌های خارجی، نحوه اشتراک‌گذاری محتوا را به طور اساسی تغییر دهد.

این تغییر می‌تواند چالش دیگری را برای رسانه‌ها و ناشرانی که برای دسترسی به مخاطبان خود به این پلتفرم متکی هستند، ایجاد کند.

متا، شرکت مادر فیس‌بوک، از آغاز یک "آزمایش محدود" خبر داد که به کاربرانی که در سرویس پولی Meta Verified - که از ۱۲.۹۹ دلار در ماه شروع می‌شود - مشترک نیستند، اجازه می‌دهد فقط دو لینک خارجی در ماه ارسال کنند، در حالی که مشترکین از ارسال تقریباً نامحدود لذت می‌برند.

این آزمایش در حال حاضر بر روی دسته خاصی از صفحات و پروفایل‌هایی متمرکز است که از "حالت حرفه‌ای" استفاده می‌کنند، ویژگی‌ای که در درجه اول برای تولیدکنندگان محتوا و اینفلوئنسر‌هایی که برای کسب درآمد از پست‌های خود به این پلتفرم متکی هستند، در نظر گرفته شده است.

در حالی که سازمان‌های خبری در حال حاضر از این آزمایش مستثنی هستند، این نگرانی را در بین ناشران ایجاد می‌کند که در نسخه نهایی خود، می‌تواند توانایی کاربران عادی را برای اشتراک‌گذاری آزادانه مقالات و گزارش‌های خبری محدود کند و در نتیجه بر انتشار محتوای رسانه تأثیر بگذارد.

این تحول بخشی از یک تغییر استراتژیک تدریجی برای متا به دور از محتوای خبری است، که پس از تصمیم جنجالی آن در سال ۲۰۲۳ برای کاهش اولویت محتوای خبری و تمرکز بر ویدیو‌ها و محتوای کوتاه و جذاب، انجام شده است.

طبق برخی تخمین‌ها، این تصمیم، علی‌رغم برخی نشانه‌های محدود بهبودی در سال جاری پیش از این منجر به کاهش بیش از ۵۰ درصدی ترافیک از فیس‌بوک به سایت‌های خبری شده بود.

این آزمایش بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تشویق کاربران به عضویت در سرویس‌های پولی است. هزینه Meta Verified بین ۱۲.۹۹ دلار برای سطح پایه و حدود ۵۰۰ دلار در ماه برای سطوح بالاتر است و شامل ویژگی‌هایی مانند نشان تأیید آبی، افزایش دید و ویژگی‌های امنیتی پیشرفته است.

جزئیات این آزمایش در پیام‌های درون برنامه‌ای ظاهر شد که به کاربران هشدار می‌داد از ۱۶ دسامبر به ارسال دو لینک رایگان در ماه محدود می‌شوند، در حالی که از آنها می‌خواست برای ویژگی‌های بیشتر در سرویس پولی مشترک شوند.

دیوید بوتل، کارشناس رسانه، اظهار داشت: «متا سال‌هاست که عمداً از اخبار فاصله گرفته است. این آزمایش، تغییر این پلتفرم از یک مدل رایگان به مدلی متمرکز بر کسب درآمد از مخاطبان را تأیید می‌کند، شاید به دلیل سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه آن در هوش مصنوعی پس از سرمایه‌گذاری پرهزینه متاورس.»

سخنگوی متا توضیح داد که هدف از این آزمایش «درک این موضوع است که آیا توانایی انتشار پست‌های لینک‌دار بیشتر، برای مشترکین پولی ارزش افزوده ایجاد می‌کند و به بهبود خدمات برای آنها کمک می‌کند یا خیر.»

منبع: گاردین

برچسب ها: متا ، فیسبوک ، اشتراک گذاری ، مقالات
