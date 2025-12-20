فرماندار هشترود با بیان اینکه آخرین جمعه ماه اردیبهشت به عنوان روز هشترود نام‌گذاری می‌شود، گفت: این اقدام با هدف تاکید بر اهمیت فرهنگی و هویتی منطقه و شناخت بیش‌تر از ظرفیت‌های آن صورت گرفته است.

در همین راستا، همایش توسعه گردشگری هشترود با تمرکز بر معرفی پتانسیل‌های برجسته تاریخی، مناظر طبیعی چشمگیر و میراث فرهنگی غنی این منطقه برنامه‌ریزی شده است. 

وی افزود: این رویداد در آخرین جمعه اردیبهشت برگزار خواهد شد و تلاشی است برای جلب توجه گردشگران و علاقه‌مندان به شناخت بیشتر از جاذبه‌های منحصر‌به‌فرد این شهرستان می باشد.

وی همچنین خواستار احداث موزه از اشیای پیدا شده در قلعه ضحاک را شد.

