سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ـ زیارتی «دور پرواز» با نام تجاری «فلایتیو» همچنان در وضعیت تعلیق قرار داشته و حق فروش بلیت هواپیما ندارد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اخوان گفت: این شرکت به دلیل تخلفات انجام‌شده، به مدت یک ماه تعلیق شده و موظف است در این مدت تمامی مطالبات مردم را پرداخت کند و تا زمانی که تسویه حساب کامل انجام نشود، تعلیق شرکت رفع نخواهد شد.

وی افزود: در طول مدت تعلیق، فلایتیو حق هیچ‌گونه فعالیت، فروش بلیت یا استفاده از سایت‌ها و دامنه‌های دیگر با نام خود را نداشته و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است. با این حال، این شرکت در دوران تعلیق از طریق سایتی دیگر با نام «فلای تور» و با استفاده از درگاه پرداخت و نماد «هومسا» اقدام به فروش بلیت کرده است.

اخوان تصریح کرد: از آنجا که سایت «فلای تور» مجوز قانونی نداشته، با پیگیری سازمان هواپیمایی کشوری و ورود دستگاه‌های نظارتی، درگاه پرداخت این مجموعه مسدود و نماد اعتماد الکترونیکی (هومسا) آن نیز تعلیق شده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان تأکید کرد: اگر با پایان یافتن مدت تعلیق، تعهدات شرکت نسبت به مردم همچنان باقی مانده باشد، تعلیق رفع نخواهد شد و در صورتی که ظرف سه ماه تسویه کامل انجام نشود، مجوز فعالیت این شرکت لغو می‌شود.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

برچسب ها: سازمان هواپیمایی ، مسافرت هوایی
