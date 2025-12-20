هفته چهارم لیگ برتر والیبال زنان با تداوم صدرنشینی تیم‌های ساپیا و شهر آرکا البرز در گروه‌های اول و دوم پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته چهارم لیگ برتر والیبال زنان ایران امروز (شنبه، ۲۹ آذر) با پنج دیدار در شهر‌های رفسنجان، آمل، امیدیه، گلپایگان و تهران پیگیری شد. 

در این هفته تیم‌های سایپا تهران، ماجان مازندران، شهر آرکا البرز، کلینیک دکتر فرهاد و شاهین بندرعامری به پیروزی رسیدند. 

سایپا تهران و شهرآرکا البرز که به ترتیب صدرنشینان گروه اول و دوم هستند، امروز رقبای خود را با نتیجه سه بر صفر شکست دادند تا همچنان بدون باخت صدرنشینی خود را ادامه بدهند. 

شاگردان لی دو هی (سرمربی کره‌ای تیم ملی والیبال زنان ایران) در تیم ماجان مازندران هم مقابل شهرداری تبریز به میدان رفتند و سه بر یک پیروز شدند.

قرار بود تیم‌های مهرگان شیراز و سپاهان اصفهان هم دیگر دیدار این هفته را برگزار کنند که به دلیل شرایط آب و هوایی این مسابقه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

نتایج هفته چهارم لیگ برتر والیبال زنان به شرح زیر است: 

گروه A

صنعت مس رفسنجان صفر - ۳ سایپا تهران 

۲۱ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵ 

ماجان ماندران ۳ - ۱ مقاومت شهرداری تبریز 

۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۸ و ۲۵ بر ۱۹ 

نفت امیدیه ۲ - ۳ کلینیک دکتر فرهاد 

۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۸ و ۲۵ بر ۱۹ و ۷ بر ۱۵

گروه B

پدیده صنعت اوچ گلپایگان صفر - ۳ شهر آرکا البرز 

۱۵ بر ۲۵، ۱۱ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵ 

ملوان تهران ۱ - ۳ شاهین بندرعامری 

۲۵ بر ۱۴، ۱۸ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۶

منبع: فدراسیون والیبال

برچسب ها: لیگ برتر والیبال ، والیبال بانوان
