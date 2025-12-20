باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته پانزدهم رقابتهای بوندسلیگا ۷ بازی برگزار شد.
در حساسترین بازی لایپزیگ در ورزشگاه خانگی خود از بایر لورکوزن پذیرایی کرد.
لورکوزن در این بازی خارج از خانه توانست با نتیجه سه بر یک به پیروزی برسد.
این نتیجه بیش از همه بایرن مونیخ صدرنشین و بوروسیا دورتموند تیم دوم جدول ردهبندی را خوشحال کرد.
در جدول ردهبندی بایرنمونیخ با ۳۸ امتیاز صدرنشین است و دورتموند هم با ۳۲ امتیاز در رده دوم جای دارد این در حالی است که لورکوزن و لایپزیگ هم ۲۹ امتیازی هستند.
نتایج دیگر بازیها
آگزبورگ ۰- وردربرمن ۰
کلن ۰- یونیون برلین ۱
هامبورگ ۱- اینتراخت فرانکفورت ۱
اشتوتگارت ۰- هوفنهایم ۰
وولفسبورگ ۳- فرایبورگ ۴