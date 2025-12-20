به گفته مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی طی یک ماه گذشته فرآیندهای پیش‌بینی‌ شده برای مدیریت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای عملی شده و در همین راستا، کارت‌های فاقد اعتبار از سوی وزارت صمت مسدود شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد لامعی - مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی - با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در سال‌های گذشته بخشی از فرآیند بازگشت ارز به واسطه استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام می‌شد که همین موضوع، شبهاتی درباره عدم بازگشت ارز ایجاد کرده بود.

وی افزود: بانک مرکزی از حدود دو سال پیش در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع مدیریت نحوه صدور کارت‌های بازرگانی را در دستور کار قرار داد. در این مسیر، ضوابطی مانند سابقه فعالیت، سقف صادرات و محدودیت‌های مرتبط با صدور کارت‌ها از سوی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت تعیین شد.

لامعی ادامه داد: پس از حدود دو سال بررسی و گفت‌وگو، در یک ماه گذشته فرآیندهایی که برای مدیریت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای پیش‌بینی شده بود، به مرحله اجرا رسید. اجرای این اقدامات همزمان با شرایط فعلی بازار صادراتی کشور صورت گرفت.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی تصریح کرد: در این مقطع، برخی صادرکنندگان کالاهای خود را به مرز رسانده بودند و قصد داشتند با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اقدام به صادرات کنند، اما با این مشکل مواجه شدند که اعتبار این کارت‌ها منقضی شده بود.

او افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صدور کارت‌های بازرگانی، نسبت به قطع کارت‌های فاقد اعتبار اقدام کرد و همین موضوع موجب شد امکان صادرات با کارت‌های اجاره‌ای و منقضی‌شده فراهم نباشد.

منبع: بانک مرکزی

