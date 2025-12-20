رئیس بنیاد ملی علم ایران از افزایش تعداد طرح‌ها و سقف حمایت‌ها خبر داد و تأکید کرد: ثبت درخواست سرآمدان علمی تنها چند دقیقه طول می‌کشد و باعث پیگیری نظام‌مند پرداخت‌ها و برنامه‌ها می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- پریزاد اقبالی - برنامه سرامدان علمی از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و فرصتی برای شناسایی و حمایت از پژوهشگران ایرانی است که با انتشار آثار فاخر در مجلات معتبر، مرز‌های دانشگاه را توسعه داده‌اند. بر اساس اعلام علی محمد سلطانی، رئیس بنیاد ملی علم ایران، ورود به این برنامه برای اعضای هیئت علمی مستلزم داشتن آثار با کیفیت در مجلات گروه‌های الف تا دا در سال ۲۰۲۴ میلادی است.

داده‌های برنامه از طریق پایگاه Web of Science استخراج شده و مقایسه داده‌ها در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که انتشار مقالات در مجلات منتخب رشد داشته و تنوع رشته‌های برگزیدگان افزایش یافته است. حمایت‌های بنیاد شامل پژوهانه برای انجام فعالیت‌های پژوهشی، امکان جذب پژوهشگر پسا دکترا و اعتبار شبکه آزمایشگاهی است. سرآمدان می‌توانند از همین امشب تا یک سال آینده درخواست پژوهانه خود را از طریق سامانه بنیاد ثبت کنند.

سلطانی تأکید کرد: ثبت درخواست در سامانه تنها چند دقیقه طول می‌کشد و کمک می‌کند پرداخت‌ها و برنامه‌ها به صورت نظام‌مند دنبال شود. بنیاد ملی علم ایران طبق اساسنامه خود، حمایت از پژوهش‌های علمی را با هدف توسعه مرز‌های دانش و ارائه راهکار‌های علمی به مسائل کشور پیگیری می‌کند.

او همچنین از افزایش تعداد طرح‌ها و سقف حمایت‌ها با کمک سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و از حدود ۵۰ فراخوان سالانه برای حمایت هدفمند از پژوهش سخن گفت. سلطانی در پایان از همه استادانی که در فرایند‌های ارزیابی و داوری یا حضور در کارگروه‌های علمی نقش‌آفرینی می‌کنند قدردانی کرد و حضور ارزشمند حاضران را ستود.

